Ciberseguridad: el Gobierno lanzó un plan federal para frenar estafas y fraudes virtuales

A través de la resolución 231/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad creó el Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido.

En un contexto de creciente vulnerabilidad digital, el Gobierno de Javier Milei oficializó este lunes la creación del Plan Federal de Lucha contra el Fraude Ciberasistido. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo central reforzar las acciones de prevención, detección y respuesta ante la ola de delitos informáticos que afecta a ciudadanos y empresas.

Implementación y coordinación de fuerzas federales Según la resolución 231/2026, la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos será la encargada de coordinar de manera transversal este nuevo esquema. La normativa instruye a todas las áreas competentes del Ministerio y a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales a colaborar directamente para garantizar la efectividad de las medidas.

Este nuevo plan se integrará con programas ya existentes, como el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Ciberdelito (ForCIC), buscando una gestión estratégica que permita anticiparse a los incidentes antes de que se concreten.

Foco en estafas piramidales y educación digital El informe técnico que acompaña la medida detalla que el plan no solo se limita a la persecución del delito, sino que apuesta fuertemente por la prevención. Entre sus ejes principales se destacan:

Anticipación de fraudes masivos: Especial atención a los esquemas piramidales y estafas virtuales de gran escala.

Educación y concientización: Campañas para que la población identifique maniobras sospechosas.

Detección proactiva: Análisis estadístico para identificar patrones de fraude antes de que se vuelvan masivos.

Canalización de denuncias: Optimización de los procesos para que las víctimas puedan reportar incidentes de forma eficiente. La medida invita a todas las provincias y jurisdicciones a adherirse a la iniciativa. El objetivo es consolidar un intercambio de información fluido entre autoridades municipales, provinciales y nacionales, así como con organismos internacionales.