50 años en vano para una Argentina empecinada en perder el tiempo

Estoy muy dividido en esta fecha que sella el Nunca Más que supimos conseguir en Argentina , no todos, pero sí la gran mayoría, y me aburre estos 50 años del criminal golpe de Estado cívico militar por una razón que también me aburre exponer: medio siglo después las facciones en pugna de entonces siguen en lo mismo.

Los sectores en pugna prosiguen en enfrentarse, importarse unos más que otros, forzar la historia, utilizar el Estado como un instrumento para sentar "una" verdad. Los sectores en pugna prosiguen en enfrentarse, importarse unos más que otros, forzar la historia, utilizar el Estado como un instrumento para sentar "una" verdad.

Me aburre muchísimo esto que también es parte de otros hechos de la historia argentina : un círculo vicioso, al que una y otra vez volvemos para no cerrar jamás nada, sino asegurarnos que quede abierto para entreternos, para oponernos, para boludear.

No soy tan joven como para promover activamente ni la paz entre personas que se odian a muerte, ni el amor entre ellos como los hippies. Tampoco aspiro al diálogo civilizado. Es que me olvidé de una sociedad que procura la armonía y la dulzura entre grupos que creen que el otro debe ser derrotado, humillado, demonizado.

Por eso me aburre el círculo similar a los de los circos que eran rodeados por el fuego y siempre algún humano o animal lo atravesaba.

Me molesta esta interminable lucha entre sectores que se declaran más antagónicos de lo que son en esencia, en muchos casos. y que además se intercambian los roles según las preferencias electorales de las épocas.

Isabel Perón. María Estela Martínez de Perón

Golpe de Estado

No me gusta estar en el medio, ni aparecer como tibio. No lo soy de modo alguno. Y lamento si alguien lo entiende así.

Pero estas posiciones tan vestustamente ideologizadas no me dejan demasiadas opciones. Y es un verdadero tedio discutir, rediscutir y recontra discutir lo mismo, casi hasta con los mismos actores.

No me imagino a los alemanes discutiendo todo el tiempo el nazismo. Se montaron en un dolor aún hoy inmenso, pusieron unos objetivos para llegar a otros destinos. Y lo lograron. No me imagino a los alemanes discutiendo todo el tiempo el nazismo. Se montaron en un dolor aún hoy inmenso, pusieron unos objetivos para llegar a otros destinos. Y lo lograron.

No acabaron con las ideas del nazismo, puesto que hoy es una de las tendencias más visitadas por los electores, pero al menos hicieron un país desarrollado.

Salieron de la peor calamidad, de una guerra de un chiflado que cambió el mundo drante un buen tiempo. Y con ayuda, con esfuerzo, con dolor, con discrepancias, hicieron una nación importantísima.

Inteligencia Artificial

Hace 50 años nacía la primera fase de la Inteligencia Artificial en este planeta.

Aquí la presidenta era una mujer que, pobre, qué cruel el destino, qué generosa la Argentina con los no idóneos. Aquí la presidenta era una mujer que, pobre, qué cruel el destino, qué generosa la Argentina con los no idóneos.

Y lo increíble de la Argentina es que no hemos podido cerrar este capitulo asqueroso de la historia. Nos damos el lujo de perder el tiempo, tal como si fuéramos un país al estilo de Alemania.

Alguna mandataria más reciente dijo algo bastante peor: que éramos mejores que Alemania.

Qué generosa la Argentina con los no idóneos. Creo que ya lo escribí.

No consigo ponerme de acuerdo conmigo.

Una mitad me dice que la de hoy, en estos días, es una oportunidad para transmitir la memoria sobre un tiempo y una época espantosa de este país. Violencia, locura, caos, fanáticos por todos lados.

Hace 50 años la Argentina tenía una clase media muy decisiva en la vida pública. Hoy, eso, no existe.

Medio siglo discutiendo pavadas, tal vez, saliendo de lo importante, dejando que las lluvias sean el factor clave para un buen o mal año.

La otra mitad de mí cree que es verdadero embole discutir siempre lo mismo, como si algo mágico fuera a resolver la diferencia, como si un designio debiera terciar por una gentileza del universo, el cosmos, lo que diablos sea, puesto que somos argentinos.

Perdonen si insisto con este temita de la IA. Pero, la verdad, lo que viene es posible que todavía ni siquiera pueda definirse en una palabra, o en un concepto.

Hace 50 años comenzaban las primeras exploraciones en esta tecnología hoy llamada Inteligencia Artificial. Y la evolución es tan significativa que nadie hoy puede anticipar cómo quedará el mundo y nosotros ante un sistema desconocido. Fascinante, sí, pero no menos preocupante.

La IA es un invento tan poderoso, profundo e inédito que la humanidad temblará, como en un terremoto prolongado en todo el planeta.

Como un Bing Bang pero más Bang que Bing.

Javier Milei deroga leyes que vienen de los militares Foto: Télam Javier Milei deroga leyes que vienen de los militares Foto: Télam

Dictadura

Claro que detesto las dictaduras y en general a todos los militares. Claro que rechazo la violencia política y de toda clase. Muy forros los tipos de las cúpulas de los "revolucionarios" que mandaron a mucha gente al matadero, pero los jefes, ello, jamás pasaron ni cerca de la locura planeada por el Proceso. Todo eso es una basura.

Hay que aclararlo porque después creen que uno es un pelotudo, un frívolo, un tibio. Vayánse al demonio los que piensen algo parecido. Me tienen hartos. Harto de tipos que piensan lo mismo que hace 50 años. Qué aburrimiento esa gente, disculpen. ¿Qué tiene el pasado que nos lo deja salir de allí?

Todos pasamos momentos nada agradables en la vida. Y ni siquiera puedo imaginar lo que debe ser que alguien cercano sea un "desaparecido". No lo encarno pero me he puesto muchas veces a sentirlo, a pensar, imaginarlo.

Pero, creo, y no quisiera irritar a nadie, que todo esto en algún maldito día debe acabar.

Ni siquiera creo que algunas de las facciones sea mejor que otra. No abono a la teoría de los dos demonios. Ni siquiera creo que algunas de las facciones sea mejor que otra. No abono a la teoría de los dos demonios.

Pero, de verdad, estoy hartísimo de una herida que lejos de cicatrizar, revive, se sigue merodeando. Irresponsablemente muchos hablan como si el Estado fuera una institución de 15 minutos de fama.

Ni idea de cómo puede acabar esto.

Lo que sí, me lo permito, ya ha pasado mucho tiempo de todo aquel horror.

Y confesar que uno esta harto es también parte de una sociedad que, creo, ha madurado. No represento a nadie, clarísimamente. Es un enfoque personal.

Hay un país, allá afuera. Y se hace con el futuro. Porque, el pasado, bueno, ya pasó. Y por fortuna que pasó.

Quizá merezcamos equivocarnos en nuevas cosas, que nos duela algo más reciente, que confrontemos con otra clase de ideas.

Ojalá nadie se sienta herido.

Canción IA

Cincuenta años de una herida mal curada

que se revive a fuerza de pura obstinación...