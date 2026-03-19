Alerta en WhatsApp: la función que pueden aprovechar los hackers para robar datos
Los hackers aprovechan y mucho esta función que deja a los usuarios de WhatsApp más expuestos ante estafas.
Una función cotidiana de WhatsApp volvió a encender las alarmas entre especialistas en ciberseguridad. Se trata de una herramienta pensada para facilitar el uso de la aplicación, pero que también puede ser aprovechada por hackers para vulnerar cuentas y acceder a información personal.
El mecanismo en cuestión está relacionado con la recepción del código de verificación cuando un usuario intenta iniciar sesión en otro dispositivo. En condiciones normales, ese código llega por SMS o llamada, pero existe una alternativa que puede transformarse en una vulnerabilidad: el buzón de voz.
Según explican especialistas, los ciberdelincuentes pueden intentar ingresar a una cuenta solicitando el código de acceso mediante llamada. Si el usuario no atiende —por ejemplo, porque está ocupado—, el mensaje se redirige al buzón de voz.
El problema es que muchos buzones de voz tienen claves débiles o predeterminadas, lo que permite a los atacantes acceder fácilmente al mensaje y obtener el código necesario para tomar control de la cuenta.
Cómo operan los hackers en WhatsApp
Una vez que consiguen el código, los delincuentes pueden iniciar sesión en otro dispositivo y hacerse pasar por la víctima. Desde allí, tienen acceso a contactos, conversaciones y pueden incluso realizar estafas utilizando la identidad del usuario afectado.
Para que el ataque funcione, suele ser necesario que la víctima no pueda responder la llamada en el momento justo, lo que facilita que el código quede almacenado en el buzón de voz sin ser visto.
Además de este método, los expertos advierten sobre otras prácticas habituales de hackeo en WhatsApp, como el envío de enlaces falsos o archivos maliciosos que buscan engañar al usuario para que entregue información sensible o autorice accesos externos.
Incluso funciones diseñadas para mayor comodidad, como la descarga automática de archivos, pueden convertirse en un punto de entrada para malware si no se utilizan con precaución.
Recomendaciones para evitar hackeos
Ante este escenario, los especialistas recomiendan tomar medidas de seguridad básicas pero clave:
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Activar la verificación en dos pasos
Configurar una contraseña segura para el buzón de voz
No compartir códigos de verificación
Evitar acceder a enlaces sospechosos
Mantener la aplicación actualizada
Con más de miles de millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp sigue siendo una herramienta central de comunicación, pero también un objetivo frecuente para los ciberdelincuentes. Por eso, la prevención y el uso responsable de sus funciones son fundamentales para evitar fraudes y robos de información.