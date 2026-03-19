Alerta en WhatsApp: la función que pueden aprovechar los hackers para robar datos

Una función cotidiana de WhatsApp volvió a encender las alarmas entre especialistas en ciberseguridad . Se trata de una herramienta pensada para facilitar el uso de la aplicación, pero que también puede ser aprovechada por hackers para vulnerar cuentas y acceder a información personal.

El mecanismo en cuestión está relacionado con la recepción del código de verificación cuando un usuario intenta iniciar sesión en otro dispositivo. En condiciones normales, ese código llega por SMS o llamada, pero existe una alternativa que puede transformarse en una vulnerabilidad: el buzón de voz.

Según explican especialistas, los ciberdelincuentes pueden intentar ingresar a una cuenta solicitando el código de acceso mediante llamada. Si el usuario no atiende —por ejemplo, porque está ocupado—, el mensaje se redirige al buzón de voz.

El problema es que muchos buzones de voz tienen claves débiles o predeterminadas , lo que permite a los atacantes acceder fácilmente al mensaje y obtener el código necesario para tomar control de la cuenta.

Una vez que consiguen el código, los delincuentes pueden iniciar sesión en otro dispositivo y hacerse pasar por la víctima. Desde allí, tienen acceso a contactos, conversaciones y pueden incluso realizar estafas utilizando la identidad del usuario afectado.

Contraseñas hackers.jpg Hackers al salto en WhatsApp

Para que el ataque funcione, suele ser necesario que la víctima no pueda responder la llamada en el momento justo, lo que facilita que el código quede almacenado en el buzón de voz sin ser visto.

Además de este método, los expertos advierten sobre otras prácticas habituales de hackeo en WhatsApp, como el envío de enlaces falsos o archivos maliciosos que buscan engañar al usuario para que entregue información sensible o autorice accesos externos.

Incluso funciones diseñadas para mayor comodidad, como la descarga automática de archivos, pueden convertirse en un punto de entrada para malware si no se utilizan con precaución.

Recomendaciones para evitar hackeos

Ante este escenario, los especialistas recomiendan tomar medidas de seguridad básicas pero clave:

Activar la verificación en dos pasos

Configurar una contraseña segura para el buzón de voz

No compartir códigos de verificación

Evitar acceder a enlaces sospechosos

Mantener la aplicación actualizada

Con más de miles de millones de usuarios en todo el mundo, WhatsApp sigue siendo una herramienta central de comunicación, pero también un objetivo frecuente para los ciberdelincuentes. Por eso, la prevención y el uso responsable de sus funciones son fundamentales para evitar fraudes y robos de información.