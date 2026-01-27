Derecha Fest y una visita al teatro: cómo sigue la agenda de Javier Milei en Mar del Plata

Tras dar inicio al denominado “Tour de la Gratitud” con un acto en Mar del Plata , el presidente Javier Milei continuará con una cargada agenda marcada por el intercambio con sus seguidores. Este martes será el turno de La Derecha Fest , un evento clave para la mística libertaria.

En esta nueva edición, la convención política reunirá en la ciudad costera a exponentes del movimiento conservador, ministros, diputados y senadores de La Libertad Avanza, además de militantes y público en general.

Milei inició la semana inaugurando la recorrida de “agradecimiento” a los votantes libertarios por el respaldo recibido en las urnas en las elecciones legislativas del 2025. Además, el presidente busca mostrar los avances del esquema de reformas impulsado por el Gobierno.

Antes del gran evento libertario, la agenda de Milei incluirá un paso por el Teatro Roxy, donde el mandatario visitará a su expareja Fátima Florez, quien brinda el show ‘Fátima Universal’.

Según trascendió, la exprimera dama adaptó el horario del espectáculo de acuerdo al cronograma de Milei, por lo que comenzará excepcionalmente a las 21 y se prevé que Milei tenga una participación desde el escenario.

La participación de Javier Milei en la Derecha Fest

Para ponerle un broche de oro a su gira por la ciudad costera, el jefe de Estado asistirá en la medianoche del martes al Balneario Horizonte para formar parte del cierre de La Derecha Fest, el encuentro partidario que se realizará desde las 19.30 en el Horizonte Club de Playa.

A diferencia de las ediciones anteriores, que se realizaron en las ciudades de Buenos Aires y Córdoba, el evento tendrá entrada libre y gratuita y contará con expositores como Agustín Laje y Nicolás Márquez, biógrafo del presidente.

Para mostrar fortaleza y unidad en la previa al segundo tramo de las sesiones extraordinarias, se prevé que otros dirigentes libertarios de peso se hagan presentes en la Derecha Fest. En ese marco, participarían el intendente local, Guillermo Montenegro, y el ministro del Interior, Diego Santilli.