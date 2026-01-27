El Gobierno denunció penalmente noticias falsas sobre el agua potable en San Rafael

Tras las intensas lluvias del fin de semana y las crecidas del río Diamante y del Arroyo del Tigre, el Gobierno provincial salió a desmentir versiones que circularon en redes sociales y cadenas de WhatsApp sobre una supuesta contaminación del Agua potable en San Rafael por presencia de material radioactivo.

El ministro de Gobierno , Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, calificó este lunes la información como “falsa” y confirmó que ya se realizaron dos Denuncias penales contra los responsables de la difusión.

“Ayer hubo difusión falsa que alertaba a la población sobre el peligro de consumir agua potable por red. Eso no lo vamos a permitir, no lo podemos permitir”, afirmó Mema.

El funcionario remarcó que si bien la protesta y la opinión pública son legítimas, existe un límite claro cuando se genera temor en la población.

“Manifestarse es legítimo y está bien, siempre que no afecte derechos de terceros. La opinión es libre, pero el difundir información falsa y atemorizar a la sociedad es otro límite que no se debería traspasar”, sostuvo.

Denuncias por difundir información falsa por el agua potable

Según explicó, una de las denuncias fue presentada por el Ministerio de Ambiente, luego de que se afirmara falsamente que no existían controles sobre el agua potable. “Se difundió que no habían controles y que, por culpa de eso, se había contaminado el agua, cosa que es totalmente falsa”, subrayó.

La segunda presentación judicial fue realizada por Aysam, tras publicaciones que advertían que el agua de red no debía consumirse. “Son las mismas organizaciones que ya conocemos, que ante la falta de evidencia científica y de acompañamiento técnico difunden estas barbaridades”, señaló el ministro.

Mema advirtió que este tipo de mensajes se agravan en contextos complejos como los que han ocurrido en San Rafael, y de hecho remarcó que "estamos en medio de una tormenta torrencial, con personas evacuadas, caminos anegados y crecientes en los ríos. Sumarle esta incertidumbre a las familias de Mendoza no lo podemos permitir”.

“Hemos hecho la denuncia correspondiente para que la Justicia investigue quiénes están detrás de estas cuentas y se apliquen las penas que el Código Penal de la Nación tiene previstas”, indicó.

Consultado sobre las posibles sanciones, Mema aclaró que la definición quedará en manos judiciales. “El fiscal hará la acusación y los jueces lo valorarán. Las penas van desde multas y trabajo comunitario hasta penas de prisión, según el impacto”, detalló.

“Hemos aportado publicaciones de asambleas y organizaciones, comunicados de prensa y también cadenas de WhatsApp. En San Rafael es muy común que se generen estas cadenas y tenemos identificados algunos números de teléfono que ya fueron aportados a la Justicia”, concluyó.