Quién es el empresario que controlará al Aconcagua Arena durante los próximos 20 años

La empresa Perfeta Producciones SA controlará y será el "dueño" del estadio cerrado provincial Aconcagua Arena por los próximos 20 años, luego de ganar una concesión que lanzó el Gobierno Provincial a fines del 2025 , en el cual también se había presentardo el grupo Arena M SA (conformado por Broda SA, Nexo SA y Sigra Desarrollos SAS).

La noticia fue confirmada por el subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta, al programa MDZ Club, por MDZ Radio (FM 105.5) . El funcionario expresó que la firma es la que abarca a Fénix Entertainment, que está especializada en la realización de espectáculos artísticos a nivel nacional, por lo que se especula que podría potenciar a Mendoza como una de las plazas importantes en giras internacionales, y optimizar el uso del Aconcagua Arena .

“Queremos que esa experiencia la vuelquen acá en la provincia”, sostuvo Chiapetta, y agregó que a futuro se verá "una gran diferencia en el estadio, como lo merecemos los mendocinos y todos los argentinos que quieran venir acá”.

En este sentido, añadió que en la Licitación se puso como condición la realización de obras e inversiones importantes, como por ejemplo mejorar la climatización del lugar, así como también la acústica y el sonido.

Como informó MDZ en diciembre, Perfeta Producciones SA es una empresa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculada al empresario Marcelo Fígoli, propietario de grandes grupos como Fénix Entertainment Group y Alpha Media.

Marcelo Fígoli, empresario cuya empresa Perfeta Producciones SA ganó la concesión del Aconcagua Arena. Marcelo Fígoli, empresario cuya empresa Perfeta Producciones SA ganó la concesión del Aconcagua Arena. Gentileza radio Rivadavia

Empresario del rubro de la comunicación, Fígoli con su grupo Alpha Media engloba el control de medios como radio Rivadavia, Rock And Pop, AM 550 y radio Splendid, entre otras. También es el titular de la agencia Noticias Argentinas, la revista Newsweek Argentina y también el canal 7 de Neuquén.

En tanto, Fénix Entertainment Group es conocido por la gestión de recitales con artistas de talla internacional, como Rod Stewart, Roger Waters, Lenny Kravitz, Luis Miguel, Peter Gabriel, Ricardo Arjona, Justin Biever y Black Eyed Peas, entre otros, los cuales se han desarrollado, en su mayoría, en el Movistar Arena, que es el estadio que ha tenido como "faro" el gobierno provincial en términos de objetivos de uso.

La productora también ha organizado eventos deportivos y shows familiares, como Disney on Ice, Peter Pan, Teen Angels, Winnie Pooh y Floricienta, por contar algunos.

La empresa es la que gestiona el Parque de la Costa, en Tigre; el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, el teatro Niní Marshall, al norte del Gran Buenos Aires; y el parque acuático Aquafan.

Competencia en la Licitación

En la concesión que ganó Perfeta Producciones SA quedó afuera el grupo Arena M SA, una sociedad anónima integrada por reconocidos empresarios mendocinos.

El grupo que perdió la contienda estuvo conformado, por un lado, por la empresa Broda SA, representada por los hermanos Joaquín y Santiago Barbera, con negocios en gastronomía, retail, servicios financieros y desarrollos inmobiliarios y también propietarios del diario Los Andes. También la integró Nexo SA, empresa de publicidad en la vía pública que pertenece al grupo mediático de Canal 9 Televida, LV 10 y el diario El Sol, propiedad de la familia del empresario Sigifredo Alonso; y Sigra Desarrollos SAS, cuyo administrador es Lautaro Domínguez.

estadio cubierto arena aconcagua (9).JPG El Aconcagua Arena se utiliza unas 40 veces al año.

Perfeta Producciones SA presentó el plan de inversión y el plan de explotación, además de un listado significativo de empresas mendocinas con las que propone desarrollar el proyecto. En su informe, detalló que se instalarán nuevos equipos de aire acondicionado marca BGH y también paneles acústicos marca Isover.

Según el informe final de la licitación, que se firmó el 16 de enero, Perfeta Producciones SA recibió 98,33 puntos de parte de la comisión de Preadjudicación; por encima de Arena M SA, que consiguió 82,47 puntos: