Los problemas del Aconcagua Arena, la millonaria inversión a futuro y cuándo se concesionará

La licitación para concesionar por 20 años del Aconcagua Arena avanza en Mendoza con dos grupos de empresas en carrera. El Gobierno tiene el objetivo de que las inversiones contempladas ayuden a transformar un estadio "costoso" de mantener, en una verdadera plaza deportiva y artística de nivel internacional.

El subsecretario de Deportes, Federico Chiapetta , dialogó con MDZ Radio, en el programa MDZ Club , y detalló el estado actual del predio, el gasto mensual que afronta el Estado y las fuertes inversiones que deberán realizar los privados.

“El Arena Aconcagua lo hemos administrado desde la subsecretaría de Deportes y hemos intentado siempre buscar potenciarlo”, señaló Chiapetta, aunque recordó que hubo reparos sobre su gestión estatal desde el comienzo de su construcción, en la gestión de Francisco Pérez (se inauguró en 2018, ya en gestión de Alfredo Cornejo).

Actualmente, el mantenimiento del estadio es de $30 millones por mes y su uso ha sido "limitado". Según Chiapetta, la provincia, con lo que gana del alquiler y eventos , apenas logra llegar al monto necesario para el mantenimiento.

“No es deficitario, salimos derecho. Pero es poco, no alcanza con los miles y miles de millones de pesos que se ha puesto ahí”, explicó. Para el funcionario, el desafío es mucho más ambicioso: “El objetivo es potenciarlo en todo sentido y usarlo como corresponde, como cualquier ciudad importante del mundo”.

Dos empresas en carrera y una inversión obligatoria en el Aconcagua Arena

Las dos propuestas privadas que se presentaron para quedarse con la concesión del estadio ahora atraviesan el proceso de evaluación técnica y económica y se espera la definición en al menos “dos o tres meses”.

La licitación impone "condiciones claras y onerosas" para los interesados, según planteó el funcionario. “No es que van a abrir el estadio y van a empezar a explotarlo sin poner un peso ni arriesgar”, subrayó Chiapetta, y de entrada, se estima una inversión, de primera, de US$ 5 millones, que se distribuirán en mejorar el sistema de sonido y el de aire.

“Uno es el de los equipos de aire, que son sumamente costosos, se estima aproximadamente unos U$S 2 millones para instalarlo", dijo Chiapetta.

Sobre el sistema de sonido, el subsecretario sostuvo que se deberían invertir al menos US$ 3 millones y fue nuevamente crítico con el diseño original del edificio: “No se pensó como un estadio para espectáculos, solamente se hizo para deportes, y hoy lo que más se usa es lo artístico”.

Los mejores jugadores del mundo desembarcan en el Arena Aconcagua. Foto: Prensa Mendoza Premier Padel Eventos de padel en el Aconcagua Arena.

“Han hecho magia los sonidistas cuando han presentado espectáculos de nivel internacional, pero la verdad es que no se escucha”, afirmó.

Por eso, remarcó que la inversión básica antes de comenzar la explotación comercial ronda los US$ 5 millones, sólo para estos dos rubros.

De igual forma, además de aire acondicionado y sonido, las propuestas sumarán otros servicios que también otorgarán puntaje en la licitación, tales como gastronomía, comercios para el funcionamiento en los eventos, la instalación de palcos, más baños en la zona del campo de juego y "todo lo demás que se puede encontrar en cualquier estadio moderno”, enumeró.

Otro punto importante será el canon a recibir por parte de la Provincia, cuyo monto aún no está definido. “Es uno de los ítems que van a competir entre tantos”, aclaró, pero relativizó su peso frente a la inversión exigida: “Comparativamente con los millones de dólares que estamos hablando, el canon es una cifra insignificante”.

De 40 eventos a una agenda de 200 shows al año en el Aconcagua Arena

Actualmente, el Arena Aconcagua registra entre “35 y 40 eventos al año”, una cifra muy inferior al potencial que ve la provincia. De hecho, Chiapetta dijo que "una agenda ideal sería de unos 200 shows al año, como sucede en otras ciudades". Pero para eso se necesita "inversión y gestión profesional".

Ricky Martin Sociales (21).jpg Ricky Martin cantó en el Aconcagua Arena en febrero del 2023. MDZ

La concesión también preserva el rol social y deportivo del estadio. “La subsecretaría de Deportes se reserva por contrato seis eventos al año”, explicó. Esas fechas estarán destinadas a federaciones y disciplinas que no son rentables. “No tienen por qué serlo, pero es lo que el Estado debe hacer”, sostuvo.

Una vez adjudicada la concesión, el estadio cerrará temporalmente para ejecutar las obras principales, por lo menos unos dos meses.

Las dos empresas oferentes

Como informó MDZ, uno de los oferentes es Perfeta Producciones SA, una empresa asentada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculada al empresario Marcelo Fígoli, propietario de grandes grupos como Fénix Entertainment y Alpha Media.

En su presentación detallaron que se instalarán nuevos equipos de aire acondicionado marca BGH y también paneles acústicos marca Isover, en caso de resultar adjudicatarios de la concesión.

Por otro lado se presentó Arena M SA, una sociedad anónima integrada por reconocidos empresarios mendocinos. Esta flamante firma está integrada por tres empresas locales, aunque aclararon en la licitación que se encuentran “en formación”, por lo que podría sumar algún integrante más.

El grupo está conformado por un lado por la empresa Broda SA, representada por los hermanos Joaquín y Santiago Barbera. Se trata de una firma con negocios en gastronomía, retail, servicios financieros y desarrollos inmobiliarios y también propietarios del diario Los Andes.

También la integra Nexo SA, representada por Guillermo José Maldonado. Esta empresa de publicidad en la vía pública pertenece al grupo mediático de Canal 9 Televida, LV 10 y el diario El Sol, propiedad de la familia del empresario Sigifredo Alonso.

El otro componente de la firma es Sigra Desarrollos SAS, cuyo administrador es Lautaro Domínguez.

En su propuesta este grupo empresario detalló que realizará una intervención acústica en seis áreas. También instalará 44 condensadoras Samsung VRF, entre otras especificaciones.