El millonario paquete de obras para San Rafael que firmaron Cornejo y Félix

El gobernador Alfredo Cornejo y el intendente de San Rafael , Omar Félix , firmaron este martes tres convenios para realizar obras clave para el desarrollo del departamento sureño. Los proyectos apuntan a brindar servicios de agua potable y energía para los vecinos de la comuna y destinarán más de $550 millones.

El financiamiento se realiza a través del Programa de Infraestructura Municipal (PIM), por un total de $575.767.325,4 millones. Las obras consisten en la construcción de la red de agua para el Barrio Municipal Zona Americasa y las redes electricas para el Barrio Alberdi y el Loteo Callao.

La Provincia aportará $ 403.037.127,8, que representa el 70 % de la inversión. Lo hará en concepto de ANR por un monto de $ 241.822.276,66, como en financiamiento por $ 161.214.851,10. Estos aportes se enmarcan en lo que establece la Ley de Presupuesto Provincial y tienen como objetivo cubrir los gastos de inversión requeridos para llevar adelante los proyectos.

El compromiso de la Municipalidad de San Rafael consiste en la ejecución de las obras, lo que incluye la contratación de empresas, la supervisión técnica y la rendición de cuentas ante el Gobierno provincial. El objetivo primordial de estos proyectos es acompañar el crecimiento ordenado del departamento, permitiendo una mejora sustancial en los servicios e infraestructura sin perder de vista el cuidado del ambiente y el bienestar de los vecinos.

Luego de la firma de los convenios, Félix explicó que las obras se realizarán en barrios de la zona urbana del departamento, señaló que “son tres convenios con distintas obras, unas eléctricas y otras de saneamiento” y destacó que este esquema permite avanzar en demandas importantes de los vecinos.

En ese sentido, el intendente afirmó que este modelo de financiamiento es “virtuoso” para llevar adelante este tipo de obras. Además, remarcó que la gestión local prioriza el desarrollo y el bienestar de la comunidad y sostuvo que este tipo de acuerdos “habla de la madurez política de la cual Mendoza siempre ha hecho gala”.

Por su parte, la subsecretaria de Infraaestrucutra, Marité Badui, señaló que “este convenio refleja el compromiso del Gobierno provincial con el desarrollo equilibrado de todo el territorio, impulsando proyectos estratégicos que mejoran la calidad de vida de los mendocinos”. Al brindar detalles, remarcó que estas intervenciones se inscriben en una política sostenida de inversión territorial.

En ese sentido, enumeró obras que lleva adelante la Provincia en San Rafael como el Canal Perrone, las comisarías en Cañada Seca y en el distrito de El Nihuil, además de plantas potabilizadoras. También destacó que en la misma jornada se envió al Consejo de Obra Pública el informe de adjudicación de la Ruta Provincial 143, lo que permite avanzar hacia el inicio de la ejecución de esa obra estratégica.

Marite Badui, Alfredo Corenjo, Omar Félix

Badui aseguró que este conjunto de acciones vuelve a respaldar “la decisión del Gobernador de invertir en todas las regiones de la provincia y particularmente en el departamento de San Rafael” y precisó que, en el caso de los convenios firmados, se trata de obras que licita el Municipio y que tienen plazos de ejecución relativamente cortos, estimados “entre seis y ocho meses como máximo”.

Respecto de la Ruta 143, la funcionaria detalló que los montos finales de adjudicación quedaron por debajo del presupuesto oficial. Al respecto, explicó que la inversión total prevista era de unos 40 millones de dólares y que finalmente “estamos alrededor de 35 a 38 millones, o incluso un poco menos”.

En cuanto a las empresas adjudicatarias, precisó que el tramo comprendido entre la rotonda del mapa de San Rafael y la rotonda del Cristo será ejecutado por una UTE integrada por Black Shadow y Horizonte, ambas firmas locales, mientras que el segundo tramo estará a cargo de Cartellone y el tercero de Ceosa.

Finalmente, Badui señaló que, una vez obtenida la aprobación del Consejo de Obra Pública y la validación del informe de la Comisión Evaluadora, el inicio de los trabajos podría concretarse “en unos 30 días aproximadamente”, teniendo en cuenta los tiempos administrativos y la firma de contratos.

Sobre los plazos de ejecución, recordó que los tramos que van desde Pareditas hasta el ingreso a San Rafael demandarán 12 meses, mientras que el tramo urbano, comprendido entre la Rotonda del Cristo y la Rotonda de Ingreso a la ciudad tendrá un plazo de 18 meses.

El millonario paquete de obras para San Rafael

Red de Agua B° Municipal Zona Americasa

Inversión total: $124.438.929,00

Inversión Provincial: $87.107.250,30

(ANR: $52.264.350,20+préstamo $34.842.900,10)

Red Eléctrica Barrio Alberdi

Inversión total: $361.104.911,37

Inversión Provincial: $252.773.437,96

(ANR: $151.664.062,78 + préstamo $101.109.375,18)

Red Eléctrica Loteo Callao

Inversión total: $90.223.485

Inversión Provincial: $63.156.439,50

(ANR: $37.893.863,70+préstamo $25.262.575,80)