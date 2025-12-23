Condenan a un manifestante antiminero por el escrache a la casa de un diputado

La Justicia de Mendoza condenó a un manifestante antiminero por participar de un escrache a la casa del diputado sancarlino Mauricio Torres . La protesta en la vivienda del ubicada en la localidad de La Consulta se realizó el pasado 12 de diciembre, luego de que el legislador votara a favor de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge. El manifestante se declaró culpable de la contravención y deberá donar 10 cajas de leche en polvo al Banco de Alimentos del Valle de Uco.

El juez contravencional de San Carlos , Leandro Passerini, condenó a Jesús Victoriano Domínguez a donar 10 cajas de leche en polvo de 800 gramos como resarcimiento tras declararse culpable de la contravención por alteración del orden público y la tranquilidad social.

Domínguez participó el pasado 12 de diciembre del escrache a la casa del diputado provincial Mauricio Torres , aliado de Cambia Mendoza y cuñado del gobernador Alfredo Cornejo. La manifestación en la vivienda del legislador se produjo luego de la votación de la DIA del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino.

La Justicia actuó de oficio ante el escrache ocurrido en San Carlos contra la vivienda del diputado oficialista, pese a que la familia no realizó una denuncia. El hecho fue encuadrado como una contravención por alteración del orden público y la tranquilidad social.

Uno de los manifestantes, identificado como Jesús Victoriano Domínguez reconoció su participación y fue condenado a realizar una reparación consistente en la donación de 10 cajas de leche al Banco de Alimentos del Valle de Uco, dentro del plazo fijado por el Juzgado de Paz de La Consulta.

El apuntado ofreció la donación como una alternativa reparativa con el objetivo de resolver el conflicto judicial.

“Si bien la conducta reprochada no ocasionó un perjuicio patrimonial individualizado, sí afectó bienes jurídicos de carácter colectivo, tales como el orden público y la tranquilidad social. En ese contexto, la reparación ofrecida mediante la donación de cajas de leche en polvo adquiere un carácter simbólico y material adecuado, en tanto se orienta a beneficiar a sectores vulnerables de la comunidad, transformando un hecho negativo en una acción con impacto social positivo”, expresó el juez contravencional en el fallo.

En el mismo sentido, el magistrado valoró que “la aceptación de la solución alternativa propuesta se presenta como una respuesta legalmente válida, socialmente útil y preventivamente eficaz, que satisface los intereses de la comunidad, promueve la responsabilización del señalado como autor del hecho y coadyuva a su proceso de readaptación social, sin desatender la gravedad de la conducta ni el resguardo del orden público”.

La celebración de Cornejo

El diputado Mauricio Torres está casado con Cecilia Cornejo, hermana del gobernador. El mandatario provincial se refirió este martes al reciente fallo del Juzgado de Paz y manifestó que “es saludable para la provincia”.

“Quiero aclarar que mi hermana Cecilia no quiso hacer la denuncia ni su familia y la Justicia actuó de oficio. Habla bien de la Justicia de hacer cumplir el Código Contravencional”, destacó Cornejo.

Finalmente, consideró que “si bien parece baja la multa, celebro el hecho simbólico y la actitud de la persona y de la Justicia que se comprometió”.