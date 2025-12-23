Presenta:

Se conoció un nuevo parte médico de Cristina Kirchner: cómo está tras la cirugía

El Sanatorio Otamendi brindó un nuevo parte médico sobre la situación de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, quien sigue internada por apendicitis.

Cristina Fernández de Kirchner sigue internada en el Sanatorio Otamendi.

Cristina Fernández de Kirchner, operada de apendicitis, sigue internada en el Sanatorio Otamenti por el momento. El nuevo parte médico, firmado por la Directora Médica de la institución, Marisa Lanfranconi, habla de "parámetros esperables".

La salud de Cristina Fernández de Kirchner

Luego de ser operada el día domingo, la exmandataria superó un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. Al igual que el parte del día de ayer, el de este martes habla de la continuación de un "tratamiento antibiótico endovenoso" y cómo se mantiene un drenaje peritonial "con evolución dentro de parámetros esperables para el cuadro, afebril". Hasta que se complete el tratamiento, continuará internada.

Lee el último parte médico de Cristina Fernández de Kirchner

Parte 23 dic 2025 (1)

El parte médico de Cristina Fernández de Kirchner para este 23 de diciembre

