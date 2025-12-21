Cristina Kirchner: polémicos posteos de Galperin y el biógrafo de Milei tras su internación

El entorno del oficialismo y sectores empresariales reaccionaron con fuertes mensajes en redes sociales tras la cirugía de urgencia de la ex presidenta Cristina Kirchner .

La ex mandataria fue intervenida por un cuadro de apendicitis en el sanatorio Otamendi , lo que generó inmediatas chicanas y comentarios agresivos en la plataforma X.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los posteos se centraron tanto en la contradicción de los servicios públicos como en la propia situación judicial de la líder de Fuerza Patria.

El fundador de Mercado Libre , Marcos Galperin, reposteó un mensaje que resalta la elección de la medicina privada por parte de la dirigencia kirchnerista.

El posteo original enumera la infraestructura hospitalaria pública con nombres del peronismo, contrastándola con el centro de atención de la ex presidenta:

“Hay 59 hospitales Evita, 35 Hospitales Perón, 17 Hospitales Néstor Kirchner. Pero se atienden en el Otamendi”, retuiteó Galperín.

59 hospitales Evita

35 Hospitales Perón

17 Hospitales Néstor Kirchner



— Rubio de Palermo (@locuralamia) December 20, 2025

La violenta reacción de Nicolás Márquez

Por su parte, el escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, publicó un mensaje de extrema agresividad respecto a la salud de la ex jefa de Estado.

En su posteo, Márquez se refirió a Kirchner como “la presidiaria” y calificó como una “mala noticia” que la intervención quirúrgica haya sido exitosa.

“MALAS NOTICIAS: la presidiaria salió con vida de la operación”, escribió Márquez, en un mensaje acompañado por un recorte de diario que indicaba: “Internaron a Cristina Kirchner por un dolor abdominal”..

— Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) December 21, 2025

La intervención se realizó bajo autorización judicial, dado que Kirchner cumple prisión domiciliaria en su departamento de Constitución desde hace seis meses, tras quedar firme su condena en la causa Vialidad.