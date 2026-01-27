Se confirmó qué empresa tendrá la concesión del Aconcagua Arena: tiempos y obras

El subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta , confirmó que la concesión del Aconcagua Arena fue adjudicada a la empresa Fénix, que deberá ejecutar las obras necesarias para poner el estadio en funcionamiento. “Está adjudicado. La empresa ya está notificada y tiene un plazo máximo de seis meses para hacer las obras”, señaló el funcionario en MDZ Radio .

Chiapetta precisó que se trata de Fénix Entertainment , firma con amplia trayectoria en la gestión de recintos y espectáculos. Remarcó que la licitación contempla una inversión previa obligatoria antes de la explotación del estadio.

En ese marco, explicó que las obras requeridas demandarán entre “cuatro y cinco millones de dólares” y son condición indispensable para que el Aconcagua Arena pueda “estar abierto al público y empezar a funcionar”. Al respecto, aclaró: “Tienen que invertir antes de explotar”.

En este sentido, el funcionario detalló que uno de los aspectos centrales a intervenir es la infraestructura técnica del estadio. “Se escucha muy mal, hay que invertir mucho en sonido”, afirmó, y destacó la experiencia de la empresa adjudicataria en la gestión de grandes recintos.

Por último, Chiapetta sostuvo que la expectativa oficial está puesta en que Fénix cumpla con el plan de obras comprometido y mejore de manera sustancial el espacio. “Queremos que esa experiencia la vuelquen acá en la provincia”, expresó, y concluyó: “Vamos a ver una gran diferencia en el estadio, como lo merecemos los mendocinos y todos los argentinos que quieran venir acá”.

“Lo nuestro no se puede dejar caer”

Más allá del Aconcagua Arena, el subsecretario vinculó la concesión con una política más amplia de mantenimiento y puesta en valor de la infraestructura deportiva provincial. Señaló que el foco de la gestión está puesto en “mantener la infraestructura”, incluyendo el estadio Malvinas Argentinas, la pista de atletismo y otros espacios clave.

Sobre el Malvinas, sostuvo que el objetivo es sostenerlo en condiciones para su uso permanente. “La idea es usarlo, obviamente”, afirmó, y remarcó la necesidad de conservar tanto el campo de juego como la estructura, aun cuando la agenda deportiva presenta dificultades de planificación.

El hockey explotó en Mendoza

Chiapetta también se refirió a las obras vinculadas al hockey sobre césped y defendió la magnitud de la inversión pública. “Es una reconstrucción, no es remodelación, arrancamos de cero de nuevo”, explicó sobre la cancha del Malvinas, y detalló que el costo total ronda “los mil millones de pesos”, incluyendo la carpeta de agua y el sistema de riego.

En ese sentido, sostuvo que se trata de una inversión estratégica. “El hockey explotó en Mendoza”, afirmó, y destacó el crecimiento sostenido de jugadores, seleccionados y la realización de torneos nacionales e internacionales. “Estas inversiones son obras inteligentes cuando están sumamente justificadas”, señaló.

“Son inversiones que hay que hacer cuando el deporte funciona”, dijo finalmente el subsecretario y remarcó que la política deportiva provincial prioriza disciplinas y espacios con alto nivel de uso y desarrollo. “Tenemos cada vez más gente en el deporte”, sostuvo, y concluyó: “La infraestructura permite que se desarrolle más”.