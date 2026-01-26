El deporte que se convirtió en un boom, pero que se está convirtiendo en una epidemia de lesiones

En Argentina y en varios países el pádel está viviendo una segunda época dorada. Lo cierto es que las canchas están siempre llenas y hay muchos que apuestan por este deporte . Los mayores de 40 encuentran un espacio social y competitivo para distenderse.

El problema es que este deporte que se transformó en un verdadero boom en el último tiempo es uno de los que más lesiones producen. A raíz de esto crecen las consultas con traumatólogos y kinesiólogos por los estragos físicos que generan.

A diferencia de lo que sucede en el tenis , el pádel se juega en un espacio más reducido con paredes que mantienen la pelota en juego. El jugador mayor de 40 siente que es un deporte fácil y se salta el calentamiento, algo crítico a partir de esa década cuando los tejidos pierden elasticidad.

Hay que cuidarse de las lesiones en el pádel. Fuente. IA Gemini.

Por otra parte, la Inteligencia Artificial resalta que el pádel moderno se juega mayoritariamente sobre césped sintético con arena. Si bien es más blando que el cemento, genera una tracción que puede ser traicionera. Los giros bruscos exigen una estabilidad rotacional que muchos amateurs no tienen desarrollada.

Además, el talón de Aquiles es la lesión que más predomina en los mayores de 40. "Después de los 40, la capacidad de recuperación del colágeno disminuye. Si no hay un fortalecimiento previo en el gimnasio, las articulaciones reciben todo el impacto que el músculo, por cansancio, ya no puede absorber", señalan los especialistas.

A eso se suma que el uso de paletas pesadas más una técnica deficiente lleva a una sobrecarga en los tendones del codo. La vibración de la paleta impacta con una zona que tiende a tener una inflamación crónica.

Recomendaciones

Los expertos recomiendan, por un lado, estar en forma para practicar este deporte haciendo trabajo de fuerza. La entrada en calor es importante, al menos quince minutos de movilidad articular y activación aeróbica.

Es importante también usar zapatillas de padel con suela “espina de pescado”, que no sean de running para que no se bloqueen los desplazamientos.