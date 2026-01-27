Los "vecinos" de la ruta 82 comenzarán a pagar por los beneficios de esa obra

Los propietarios de inmuebles y emprendimientos inmobiliarios que están en la zona de influencia de la Ruta 82 comenzarán a pagar un plus en el Impuesto Inmobiliario por los beneficios que trajo la obra en el valor de la zona. El monto se establecerá según la cercanía a la ruta y será, en promedio, un 20% del Impuesto ordinario.

La medida ya había sido estipulada en el Presupuesto y la ley impositiva, pero fue reglamentada por el Gobierno. La intención es recuperar la inversión realizada en la construcción de la autopista, que es una de la obras viales más grandes de las realizadas en los últimos años. Para establecer los montos, se sumó el costo de los dos tramos de la ruta, pero con actualización según el IPC. Luego, a través de una fórmula, se determina lo que debe pagar cada propietario, tomando teniendo en cuenta también el valor fiscal de cada inmueble. El cobro de ese canon tendrá un tope de 10 años, plazo en el que se espera recuperar la inversión realizada.

La 82 (antigua Panamericana) es una de las rutas más usadas y con una demanda creciente, pues une el Gran Mendoza con Chacras, Vistalba, Vertientes del Pedemonte, Blanco Encalada, Cacheuta y Potrerillos. Además, abarca una zona de gran interés inmobiliario y, de hecho, hay emprendimientos en desarrollo.

La ruta fue planificada completamente y dividida en etapas. Las dos primeras ya están listas y convirtió a la ruta en autopista. La tercera ya comenzó la ejecución.

La "contribución por mejoras" será gestionada por ATM y se cobrará con el boleto del impuesto inmobiliario. En el caso de la Ruta 82 , será desde este año. El "costo histórico" de la obra es de 2.761.498.325 pesos, pero debe actualizarse según el IPC.

Panamericana ruta 82 (1) Walter Moreno/MDZ

Para establecer lo que debe pagar cada propietario, se dividió el área en zonas de acuerdo a la distancia sobre la ruta. "Zona de Beneficio Ruta Provincial N° 82, se aprueba y forma parte integrante del presente Decreto. La Zona de Beneficio se ha determinado atendiendo a criterios objetivos de proximidad y accesibilidad de los inmuebles respecto de la traza de la Ruta Provincial Nº 82 y de sus accesos, mejora en infraestructura vial, conectividad y seguridad de la circulación, uso efectivo o potencial de la Ruta Provincial Nº 82 como corredor preferencial en relación con rutas alternativas, beneficios directos e indirectos sobre la movilidad del área y patrones de movilidad.

Cómo se pagará

El área se dividió en dos zonas: Este y Oeste. A su vez, la zona Este se subdividió en tres áreas. Los propietarios de cada subárea pagarán cánones distintos. La distancia sobre la ruta es lo que determina esa división. El importe que se cobrará tendrá un tope. Para las parcelas ubicadas en la Zona 1, será de hasta el 25% del impuesto inmobiliario. Para las ubicadas en la zona 2, el tope será del 10% del valor del impuesto inmobiliario.

Video ruta 82 Walter Moreno

Zona Oeste: integrada por los inmuebles ubicados al Oeste de la traza de la Ruta Provincial Nº 82.

Zona Este: integrada por los inmuebles ubicados al Este de la traza de la Ruta Provincial Nº 82 que, a su vez está dividida en tres subáreas

Subárea 1: comprende las parcelas ubicadas hasta una distancia aproximada de setecientos sesenta y dos (762) metros de la traza de la Ruta Provincial Nº 82;

Subárea 2: comprende las parcelas ubicadas a una distancia mayor a setecientos sesenta y dos (762) metros y hasta aproximadamente dos mil treinta y dos (2.032) metros de la traza de la Ruta Provincial Nº 82;

Subárea 3: comprende las parcelas ubicadas a más de dos mil treinta y dos (2.032) metros de la traza de la Ruta Provincial Nº 82, siempre dentro de la Zona de Beneficio aprobada.

El cálculo de lo que deberá pagar cada parcela es complejo. Pero ya está establecido. "La contribución por mejoras total asignada a cada inmueble comprendido en la Zona de Beneficio, se determinará distribuyendo el costo total real a recuperar y, en su caso, a la subárea a la que pertenezca, en proporción al avalúo fiscal de cada inmueble vigente al momento de realizar el cálculo, respecto del avalúo fiscal total de dicha zona o subárea, entendido como la suma de los avalúos fiscales de los inmuebles individuales que las componen", dice la reglamentación.

Las obras de la ruta 82 fueron financiados a través de un crédito del BID. La intención es recuperar esa inversión y servirá, también, como prueba para el recupero de la inversión realizada con los fondos de resarcimiento.