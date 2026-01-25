Presenta:

Una figura de El Trece reveló el mal momento que pasó en una cárcel: los detalles

El famoso decidió contar una tensa situación que pasó cuando visitó una cárcel argentina.

Momentos de tensión. 

Créditos: Archivo MDZ

El mundo del espectáculo argentino está lleno de historias y en las últimas horas una figura de El Trece decidió contar una mala experiencia que vivió en una cárcel cuando fue a realizar un trabajo. Se trata nada más y nada menos que de Agustín Aristarán, conocido mago de Otro Día Perdido y que la está rompiendo en el teatro.

El artista fue invitado al programa de Mirtha Legrand y durante la noche decidió sacar a la luz la tensa situación que vivió cuando le tocó ir a hacer magia en una cárcel: "Me pasó una vez haciendo un efecto en un evento adentro de una cárcel y yo pedí un anillo", comenzó contando.

Luego, agregó: "El anillo tenía que aparecer en una cajita que tenía una bolsita... En la bolsita no había nada y no sabía qué hacer". Aristarán confirmó que en ese preciso instante sintió temor y comenzó a buscar el famoso anillo.

La anécdota de Agustín Aristarán, figura de El Trece

"No estaba el anillo, había desaparecido. Falló (el truco), pero apareció después en una panera. Lo que sucedió es que para el público eso fue un chiste y para mí fue una desesperación", contó el mago en la mesaza de Mirtha.

Captura de pantalla 2026-01-25 110611
Agustín Aristarán, figura de El Trece.

Agustín Aristarán es, sin lugar a dudas, uno de los mejores magos de la actualidad y eso quedó en claro cuando Mario Pergolini lo convocó para su programa en El Trece. Allí realiza diferentes trucos y deja fascinados a todos los invitados.

