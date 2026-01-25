El mundo del espectáculo argentino está lleno de historias y en las últimas horas una figura de El Trece decidió contar una mala experiencia que vivió en una cárcel cuando fue a realizar un trabajo. Se trata nada más y nada menos que de Agustín Aristarán, conocido mago de Otro Día Perdido y que la está rompiendo en el teatro.

El artista fue invitado al programa de Mirtha Legrand y durante la noche decidió sacar a la luz la tensa situación que vivió cuando le tocó ir a hacer magia en una cárcel: "Me pasó una vez haciendo un efecto en un evento adentro de una cárcel y yo pedí un anillo", comenzó contando.

Luego, agregó: "El anillo tenía que aparecer en una cajita que tenía una bolsita... En la bolsita no había nada y no sabía qué hacer". Aristarán confirmó que en ese preciso instante sintió temor y comenzó a buscar el famoso anillo.

La anécdota de Agustín Aristarán, figura de El Trece Una figura de El Trece reveló el mal momento que pasó en una cárcel: los detalles "No estaba el anillo, había desaparecido. Falló (el truco), pero apareció después en una panera. Lo que sucedió es que para el público eso fue un chiste y para mí fue una desesperación", contó el mago en la mesaza de Mirtha.