Javier Milei recorrió el Parque Industrial de Mar del Plata y llamó a invertir para impulsar el crecimiento

En Mar del Plata, Javier Milei recorrió el Parque Industrial, se reunió con empresarios y volvió a llamar a la inversión privada para el crecimiento económico.

En el marco de su recorrida por Mar del Plata, el presidente Javier Milei visitó este martes el Parque Industrial de la ciudad costera, acompañado por la secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei, y convocó a la inversión privada como “eje central del crecimiento económico” del país.

“Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo”, expresó Milei.

Javier Milei y Karina Milei en el Parque Industrial de Mar del Plata Javier Milei y Karina Milei en el Parque Industrial de Mar del Plata. Foto: NA La recorrida de Javier Milei por Mar del Plata Durante la visita, el Presidente mantuvo reuniones con empresarios y trabajadores del sector productivo local y volvió a insistir en la importancia de la inversión privada como motor del crecimiento económico. El contacto directo con el ámbito industrial formó parte de la agenda que Milei despliega para acercar el Gobierno al sector productivo.

La recorrida por el parque industrial se inscribe en una serie de actividades que el mandatario viene realizando con el objetivo de fortalecer el vínculo con las empresas, fomentar un clima propicio para las inversiones y difundir los lineamientos económicos de su gestión.

En ese marco, Milei volvió a plantear la necesidad de avanzar hacia un modelo basado en la libertad económica, el protagonismo del sector privado y la reducción del rol del Estado, al considerar que esos ejes son clave para generar empleo y atraer capitales.