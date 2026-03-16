Los chats del celular de Mauricio Novelli que mencionan pagos a Javier y Karina Milei

Nuevos elementos surgidos del análisis del teléfono del trader Mauricio Novelli aportan datos sensibles sobre su relación con el presidente Javier Milei y su hermana Karina. Al menos dos documentos recuperados del dispositivo mencionan de manera directa pagos vinculados al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia.

Se trata de un mensaje de texto y un audio de WhatsApp , ambos correspondientes a 2024, cuando los Milei ya ejercían funciones en la Casa Rosada .

Las comunicaciones coinciden además con ingresos de Novelli a la sede del Poder Ejecutivo, registrados oficialmente en los sistemas de control de visitas.

Según reveló El Destape, el hallazgo forma parte del análisis de archivos recuperados del teléfono del trader, una evidencia que comenzó a examinarse con mayor profundidad en el marco de la investigación por la presunta estafa vinculada al proyecto cripto $Libra .

Uno de los elementos considerados más relevantes es un mensaje que Novelli se envió a sí mismo a través de WhatsApp el 1 de noviembre de 2024 , minutos antes de las 21.30.

El texto, que había sido eliminado pero fue recuperado mediante peritaje, contiene tres palabras: “Pago Javier kari”.

De acuerdo con los registros oficiales, ese mismo día Novelli había ingresado a la Casa Rosada por la tarde. Permaneció en el edificio 40 minutos, entre las 14:06 y las 14:46. El acceso fue autorizado desde la preprivada del despacho presidencial.

Según reconstruyó El Destape, esa visita fue la primera que el trader realizó a los Milei después del evento Tech Forum. Diez días más tarde volvería a encontrarse con el Presidente en la Quinta de Olivos.

El mes clave en el avance del negocio cripto

Noviembre de 2024 aparece como un momento decisivo en la expansión de las iniciativas impulsadas por Novelli y sus socios.

Tras el Tech Forum —evento que, según la investigación, habría servido para recaudar dinero ofreciendo acceso privilegiado al Presidente— el grupo comenzó a avanzar en proyectos de mayor escala.

Entre el 17 y el 20 de noviembre, Novelli viajó a Asunción junto a sus socios Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, quien para entonces ya ocupaba un cargo en la Comisión Nacional de Valores (CNV). Allí coincidieron con el empresario Hayden Davis.

El 21 de noviembre por la mañana, Novelli recibió una copia de un acuerdo con Davis para representarlo en Argentina. El documento contemplaba un pago de 1,8 millones de dólares y una participación del 35% en los negocios.

Ese mismo día, por la tarde, Novelli y Davis se reunieron con Milei en la Casa Rosada. Según el relato reconstruido en la investigación periodística, esa noche Davis celebró en su hotel afirmando que el Presidente había “firmado todo”.

El audio que menciona dinero para Karina Milei

El segundo documento recuperado es un mensaje de audio de abril de 2024 enviado a una empleada administrativa de N&W, la empresa de Novelli.

En la grabación se le indica que reciba una suma de dinero destinada a cubrir distintos pagos. En ese contexto aparece una referencia explícita:

“También ya podemos pedir los 4000 de lo que hay que darle, viste, a Karina”.

La frase se repite dos veces en el audio. También se menciona que el pago podría realizarse utilizando USDT, una criptomoneda utilizada para transferencias.

El mensaje fue enviado el 2 de abril de 2024, un martes. Tres días después, el viernes de esa semana, Novelli ingresó nuevamente a la Casa Rosada.

Los registros oficiales indican que el acceso fue autorizado por Karina Milei. El trader entró a las 15:12 y se retiró poco después de las 16:00.

La relación entre Novelli y los Milei

Los archivos almacenados en el teléfono de Novelli —videos, fotografías, planillas, mensajes y extractos bancarios— permiten reconstruir una relación prolongada entre el trader y el actual Presidente.

Según la investigación de El Destape, Novelli habría acercado a los Milei distintas oportunidades de negocios durante al menos cinco años. Esa relación, que era conocida públicamente, habría tomado una nueva dimensión tras la llegada del economista a la presidencia.

El punto crítico es que varias de esas actividades podrían entrar en conflicto con las normas que regulan el ejercicio de la función pública.

Las visitas a Casa Rosada y el armado del Tech Forum

El recorrido de Novelli por la Casa Rosada durante 2024 muestra una frecuencia creciente de encuentros.

8 de enero: primera visita tras la asunción presidencial.

5 de abril: ingreso pocos días después del audio que menciona dinero para Karina Milei.

6 de junio: reunión junto a Sergio Morales.

11 de junio: nuevo encuentro con Morales y Terrones Godoy.

El 16 de julio, Novelli llevó a la Casa Rosada al empresario Hayden Davis y al inversor Bartosz Lipinski para reunirse con Karina Milei.

Dos semanas después, el 30 de julio, guardó en su teléfono un modelo de Carta de Intención dirigida al Presidente, con campos aún sin completar.

Al día siguiente, 31 de julio, Morales participó como expositor en un evento del mundo cripto donde fue presentado como coordinador de asesoramiento técnico de la Presidencia.

La creación de Tech Forum y la promoción con Milei

El 1 de agosto Novelli volvió a reunirse con Karina Milei en la Casa Rosada.

Cinco días después, el 6 de agosto, junto a Terrones Godoy registró formalmente la empresa Tech Forum S.A.. La compañía declaró como objeto la consultoría en criptoactivos y la organización de eventos tecnológicos.

El 20 de septiembre, Novelli fue recibido por el propio Presidente en la Casa Rosada durante dos reuniones que, según los registros, se extendieron una hora por la mañana y otra por la tarde.

Ese mismo día se tomó la fotografía que luego sería utilizada para promocionar Tech Forum en redes sociales. Poco después se anunció que Javier Milei sería el orador principal del evento, que buscaba convocar a empresarios del sector tecnológico y financiero.