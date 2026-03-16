Encuesta, escándalos y desgaste: $LIBRA y los viajes de Adorni golpean la imagen de Javier Milei

El estudio advierte que la desaprobación al Gobierno creció en los últimos meses, en un contexto marcado por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA y las críticas por el uso de vuelos oficiales en giras de Manuel Adorni.

Un reciente informe sobre el impacto social de la gestión de Javier Milei arrojó resultados adversos para el Gobierno: más del 58% de los argentinos desaprueba la administración nacional.

De acuerdo con la consultora Zuban Córdoba, los datos "consolidan un saldo negativo en la opinión pública", ya que la distancia entre aprobación y desaprobación alcanza casi los 20 puntos. El relevamiento señala además que solo el 35,4% de los encuestados respalda la gestión de La Libertad Avanza a nivel nacional.

Desde la firma explicaron que, tras las elecciones legislativas de 2025, el Gobierno había logrado un repunte en su evaluación pública que lo ubicó en un escenario cercano al 50% de aprobación y 50% de rechazo. Sin embargo, en los últimos meses la desaprobación volvió a crecer y amplió la brecha, en un contexto marcado por dificultades económicas y nuevas denuncias de corrupción.

Entre los episodios que impactaron en la agenda pública en los últimos días aparece la polémica por los detalles que salieron a la luz por la promoción de la criptomoneda $LIBRA por parte del propio presidente Javier Milei y los contactos entre él y Mauricio Novelli el día que se hizo la publicación en su cuenta de X hace exactamente un año.

La difusión del activo digital y el vínculo entre el presidente y el trader generó cuestionamientos luego de que numerosos usuarios denunciaran fuertes pérdidas económicas tras invertir en el proyecto, lo que derivó en presentaciones judiciales y pedidos de investigación para determinar si existieron maniobras fraudulentas o responsabilidades por parte de funcionarios.