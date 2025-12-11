CDMX se rinde al "perreo" de Bad Bunny: así arranca su serie de ocho conciertos

El reguetón tiene un nuevo templo en la capital mexicana. Bad Bunny ha regresado a la CDMX para iniciar una serie histórica de ocho presentaciones. El Estadio GNP Seguros alberga este fenómeno musical, ofreciendo a sus fans una experiencia inolvidable. La gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour 2025' ya es un éxito total.

Una verdadera fiesta ha dado comienzo en el corazón de México. El cantante puertorriqueño Bad Bunny inició su exitosa serie de ocho shows. Desde el Estadio GNP Seguros, la estrella deleitó a sus seguidoras y seguidores fieles. El evento se enmarca en la promoción de su aclamado álbum más reciente.

El público ha llenado el recinto para cantar y bailar al ritmo de la música. Este emocionante concierto se desprende de su disco 'Debí Tirar Más Fotos'. Bad Bunny se ha dedicado a consentir a la multitud con varias sorpresas. La energía del lugar es testimonio de la larga espera de sus fans.

Han pasado tres años desde el último espectáculo en vivo del artista aquí. La espera fue considerable para quienes siguen al llamado 'Conejo Malo'. En aquella ocasión, su show se celebró en la cancha del Estadio Azteca. Ahora, tras la remodelación de ese sitio, se mudó al Estadio GNP Seguros.

Su espectáculo 'Debí Tirar Más Fotos' cuenta con una puesta en escena impactante. En el escenario se le ve acompañado por el elenco de 'La Casita' y 'Los Vecinos'. Miles de almas reunidas cantaron y bailaron sin parar durante toda la primera fecha. Este encuentro marca una fecha importante en el calendario de la gira mundial.

Luego de vivir esta primera noche intensa, restan siete conciertos más. Los fans del artista tenían grandes expectativas por el inicio de este tour. Las fechas programadas abarcan gran parte del mes de diciembre. Este fenómeno musical se extiende por varias jornadas de alta intensidad.

El aclamado cantante se presenta en total ocho noches en la capital. Los días específicos son: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre de 2025. Todos los conciertos tienen lugar en las instalaciones del Estadio GNP Seguros. La agenda confirma la importancia de México en su trayectoria artística.

La euforia entre los asistentes es palpable desde el momento de la entrada. Cada canción se convierte en un himno entonado por miles de voces al unísono. Los efectos visuales y el sonido envolvente potencian la experiencia colectiva. El público se entrega por completo al ritmo contagioso del puertorriqueño.