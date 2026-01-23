Furor por Bad Bunny en Argentina: agregaron nuevas localidades para sus shows en el Estadio River Plate

La cuenta regresiva para el desembarco de Bad Bunny en Buenos Aires entró en su etapa definitiva. De cara a las presentaciones programadas para mediados de febrero, la producción confirmó que se habilitarán sectores inéditos en el Estadio Monumental (River Plate). Esta decisión responde a un ajuste técnico en el montaje del escenario, permitiendo que miles de fanáticos que se quedaron afuera originalmente puedan asistir a las funciones del 13, 14 y 15 de febrero.

La nueva configuración del escenario de Bad Bunny El diseño del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour ha permitido optimizar el espacio en el campo de juego, sumando las áreas denominadas Los Vecinos y Stage A y B. Estas ubicaciones premium se integran a la oferta de tickets remanentes en todas las categorías ya conocidas, desde las plateas altas hasta el campo general. Los valores para esta última etapa varían significativamente, con opciones que inician en los $120.000 para la Platea Sívori alta y alcanzan los $420.000 en los sectores más cercanos al artista.

por-los-cambios-en-el-escenario-habilitaron-nuevas-localidades-para-bad-bunny-foto-prensa-G3PJ7UHCU5ESDH4XENDP42ECNI El Estadio River Plate recibirá tres funciones consecutivas del artista puertorriqueño. Foto: Archivo MDZ La comercialización de estos nuevos cupos para ver a Bad Bunny se centralizará de forma exclusiva a través de la plataforma AllAccess. Los clientes del banco BBVA que posean tarjetas Visa contarán con una ventana de preventa el lunes 26 de enero desde el mediodía, incluyendo la posibilidad de financiar el pago en 12 cuotas sin interés. Posteriormente, a las 16 horas de esa misma jornada, se liberará el remanente para el público general bajo las mismas condiciones de financiación bancaria.

El impresionante récord global de Bad Bunny Bad Bunny El DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour batió récords de audiencia en 55 ciudades. Foto: Instagram Bad Bunny Esta gira representa la consolidación definitiva del puertorriqueño como un fenómeno sin precedentes en la industria. Con un recorrido que abarca 55 ciudades, el tour respalda un álbum que no solo dominó el Billboard 200, sino que también reafirmó su estatus tras haber sido el primer latino en ingresar 100 canciones al Billboard Hot 100. Su impacto cultural en Argentina se refleja en la velocidad con la que se han despachado las entradas previas, marcando un hito de convocatoria en el estadio más grande del país.