La drástica decisión de Sarah Ferguson tras filtrarse sus vínculos con Jeffrey Epstein

En medio del escándalo por la filtración de archivos de Jeffrey Epstein, apareció el nombre de Sarah Ferguson, y la exesposa del expríncipe Andrés hizo un contundente anuncio.

La organización benéfica de Sarah Ferguson, exesposa de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, anunció su cierre días después de que salieran a la luz nuevos detalles sobre la amistad de la antigua duquesa de York con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

La entidad benéfica "Sarah's Trust" indicó que se tomó la decisión tras un profundo debate sobre su continuidad. Esta organización se creó en 2020 para apoyar, según su página web, los trabajos para atajar la crisis humanitaria y ambiental, "la crisis del hambre y los problemas que perpetúan los ciclos de pobreza extrema".

La decisión de Sarah Ferguson "Nuestra presidenta, Sarah Ferguson, y el consejo directivo han acordado, con pesar, que la organización benéfica cerrará próximamente", comunicó la entidad.

"Seguimos muy orgullosos del trabajo de la organización en los últimos años. Hemos colaborado con más de 60 organizaciones benéficas en más de 20 países, brindando educación, atención médica, respuesta a crisis y proyectos ambientales. Entregamos más de 150.000 paquetes de ayuda durante la pandemia de COVID-19, proporcionamos asistencia médica y formación a los afectados por la guerra en Ucrania y brindamos educación a más de 200 niños en Ghana", agregó.

¿Cuál era el vínculo entre Sarah Ferguson y Jeffrey Epstein? El Departamento de Justicia de EE.UU. divulgó la semana pasada correos electrónicos del caso Epstein, que aparentemente demostraban que Sarah Ferguson continuó el contacto con el millonario mientras éste estaba en prisión por solicitar relaciones sexuales a una menor.