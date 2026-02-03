Cuba congelada: el país registró 0 grados cerca de La Habana y marcó un récord climático histórico

Un fenómeno climático sin precedentes sorprendió a Cuba y por primera vez el termómetro marcó los 0 grados en la isla.

Cuba vivió este martes una situación inédita en su historia climática. En plena madrugada, una estación meteorológica ubicada en la provincia de Matanzas registró 0 °C, el valor más bajo en la historia del país. El dato marca un punto de congelación nunca antes alcanzado en el territorio cubano y establece un nuevo récord nacional de temperatura mínima.

El registro histórico se produjo en Indio Hatuey, una zona situada en Matanzas, provincia vecina de La Habana. La información fue confirmada oficialmente por el Instituto de Meteorología, que difundió el dato a través de sus canales institucionales.

El registro de una temperatura récord en Cuba Según precisó el organismo, la estación meteorológica de Indio Hatuey alcanzó los 0 grados Celsius durante la madrugada de este martes, lo que representa la primera vez que Cuba llega al punto exacto de congelación desde que se llevan mediciones sistemáticas.

Hasta ahora, el valor más bajo registrado en la isla correspondía a 0,6 °C, medido en 1996 en la estación de Bainoa, en la provincia de Mayabeque. Ese récord quedó oficialmente superado con el nuevo registro en Matanza

El Instituto de Meteorología explicó que este evento extremo se debió a la marcada influencia de altas presiones combinadas con una masa de aire frío que dominó las condiciones meteorológicas sobre la isla. El fenómeno ocurrió dos días después de que una ola de frío polar afectara al estado de Florida, en Estados Unidos.