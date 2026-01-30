El Gobierno recomienda a los argentinos no viajar a Cuba y se acopla a la asfixia de Donald Trump

"Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba , se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla . Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación", dice el escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina .

"Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos ", detalló el Gobierno. Asimismo, recordó que para asistencia consular en Cuba se puede contactar al mail [email protected] .

Esta posición de la gestión libertaria se enmarca en la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó ayer una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a los bienes importados desde países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

Según informó la Casa Blanca, la iniciativa busca restringir una de las principales fuentes de suministro energético del régimen cubano y resguardar los intereses estratégicos de Washington frente a lo que define como “acciones malignas” de La Habana en el escenario internacional.

La normativa prevé que los países que, ya sea de forma directa o indirecta, envíen crudo o derivados petroleros a la isla puedan quedar alcanzados por tarifas adicionales sobre sus ventas al mercado estadounidense. No obstante, el esquema no contempla una imposición automática: cada caso será analizado de manera individual a través de un mecanismo de revisión encabezado por los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro, en coordinación con otros organismos federales.

En los considerandos de la orden ejecutiva, Trump afirmó que “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, fundamento que respalda la adopción de las nuevas sanciones comerciales.

Tras la captura de Nicolás Maduro y un férreo control a la gestión chavista en Venezuela, Trump apunta hacía Cuba y no descarta acciones militares en el futuro.