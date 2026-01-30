El Gobierno recomienda a los argentinos no viajar a Cuba y se acopla a la asfixia de Donald Trump
La Cancillería emitió un duro comunicado sobre la actual condición del país centroamericano, en el marco de una fuerte arremetida de la Casa Blanca contra el régimen comunista en la isla.
El Gobierno argentino recomendó este viernes a la población no viajar a Cuba "por el deterioro de las condiciones de vida" y se suma a los fuertes cuestionamientos de los Estados Unidos, que tiene en la mira la conducción política del régimen comunista en la isla.
"Ante el deterioro de las condiciones de vida en Cuba, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar o posponer viajes turísticos a la isla. Se sugiere a quienes residan actualmente en ese país mantenerse atentos a la evolución de la situación", dice el escrito del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina.
"Se registran faltantes de combustible, incluso en zonas turísticas, interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, afectaciones en el acceso al agua corriente y escasez de alimentos y medicamentos", detalló el Gobierno. Asimismo, recordó que para asistencia consular en Cuba se puede contactar al mail [email protected] .
La asfixia de Estados Unidos a Cuba
Esta posición de la gestión libertaria se enmarca en la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó ayer una orden ejecutiva para imponer aranceles adicionales a los bienes importados desde países que vendan o suministren petróleo a Cuba.
Según informó la Casa Blanca, la iniciativa busca restringir una de las principales fuentes de suministro energético del régimen cubano y resguardar los intereses estratégicos de Washington frente a lo que define como “acciones malignas” de La Habana en el escenario internacional.
La normativa prevé que los países que, ya sea de forma directa o indirecta, envíen crudo o derivados petroleros a la isla puedan quedar alcanzados por tarifas adicionales sobre sus ventas al mercado estadounidense. No obstante, el esquema no contempla una imposición automática: cada caso será analizado de manera individual a través de un mecanismo de revisión encabezado por los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro, en coordinación con otros organismos federales.
En los considerandos de la orden ejecutiva, Trump afirmó que “las políticas, prácticas y acciones del Gobierno de Cuba constituyen una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, fundamento que respalda la adopción de las nuevas sanciones comerciales.
Tras la captura de Nicolás Maduro y un férreo control a la gestión chavista en Venezuela, Trump apunta hacía Cuba y no descarta acciones militares en el futuro.