"Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota": las críticas de la presidenta Claudia Sheinbaum a la líder derechista española Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó este martes una dura crítica a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra en México en una visita de 10 días que ha incluido un acto de reivindicación de la figura del conquistador Hernán Cortés.

La dirigente del derechista Partido Popular español, que ha sido una crítica del gobierno de Sheinbaum, encabezó el lunes en la capital mexicana un acto en memoria de Cortés, quien lideró hace 500 años la caída del imperio indígena mexica y abrió camino a la instauración del virreinato de la Nueva España.

Ante esto, Sheinbaum lanzó una crítica sin mencionar por su nombre a Díaz Ayuso ni a los políticos mexicanos que se han reunido con la presidenta madrileña, a quienes comparó con algunos conservadores que promovieron intervenciones en la historia de México.

"A quienes reviven la conquista como salvación, les decimos: están destinados a la derrota. A quienes creen que el pueblo es tonto: están destinados a la derrota. Quienes buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades: están destinados a la derrota. A quienes piensan que la presidenta se arrodilla: están destinados a la derrota", dijo Sheinbaum.

Las palabras de la presidenta se dieron en el marco de la conmemoración de la Batalla de Puebla de 1862, en la que el ejército mexicano derrotó a las experimentadas tropas francesas enviadas por Napoleón III en un intento por tomar México, en complicidad con líderes conservadores mexicanos.

Su discurso también llega en medio de las crecientes presiones de Estados Unidos sobre su gobierno en materia de combate al narcotráfico, un tema por el cual Washington lanzó una acusación judicial contra un gobernador del partido de Sheinbaum la semana pasada.

"A cualquier gobierno extranjero somos claros y contundentes: la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional", dijo la presidenta.

Reuters Díaz Ayuso dijo que en México hay quien promueve el "odio" contra España.

La visita de Díaz Ayuso

La agenda de la visita de Díaz Ayuso tenía como punto de inicio una misa en la Catedral Metropolitana de Ciudad de México, un acto religioso en el que habría un momento para recordar al expedicionario español Hernán Cortés.

La misa fue suspendida por la Arquidiócesis Primada de México debido a la controversia política que generó.

En su lugar, la presidenta de la Comunidad de Madrid encabezó otro acto en el que participó el músico español Nacho Cano -productor del musical "Malinche" sobre el inicio del mestizaje mexicano hace 500 años- así como políticos y líderes de derecha mexicanos.

Ahí Díaz Ayuso reivindicó a Cortés y a la reina Isabel I, que financió el viaje de Cristobal Colón, y rechazó la promoción del "odio" hacia la historia de México y España: "Es incomprensible que todavía haya quien quiera vivir de ello".

Sus palabras también hacían referencias a la petición de perdón que solicitó hace unos años el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al rey de España por los "abusos" cometidos durante la conquista de México.

En el acto del lunes, Nacho Cano también dijo que "si no fuese por Hernán Cortés, no existiría México. Igual que sin Cristo no existiría el cristianismo... esto es así te guste o no te guste".

Políticos mexicanos como la alcaldesa derechista Alessandra Rojo de la Vega, legisladores y líderes empresariales participaron en las actividades de Díaz Ayuso en México.

Este martes, Sheinbaum repasó los momentos históricos en los que México ha sufrido intervenciones extranjeras, algunas promovidas por políticos conservadores de su momento.

"Nunca olvidemos que nuestra historia está marcada por la resistencia frente a las invasiones extranjeras y también por las traiciones internas de quienes, desde el conservadurismo, han apostado por someter al pueblo y entregar a la patria", arengó Sheinbaum.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC