Una por una: las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente que podrían ser atacadas por Irán

La amenaza lanzada por el presidente de Estados Unidos , Donald Trump , contra Irán abre la posibilidad de un conflicto bélico directo. Este hecho expondría la red de bases militares estadounidenses desplegadas en Medio Oriente , una arquitectura de poder que Teherán considera desde hace años como un objetivo en caso de una guerra abierta.

Tras el mensaje difundido por Trump a través de Truth Social, que incluyó la confirmación del envío de una flota naval hacia la región y una amenaza explícita, la respuesta de Teherán fue inmediata.

“Si nos atacan, daremos un duro golpe a las bases estadounidenses en la región”, afirmó el viceministro de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, en declaraciones difundidas por medios locales.

Ahora bien, qué instalaciones militares de Estados Unidos podrían ser blanco de un ataque iraní en caso de un conflicto abierto.

Estados Unidos mantiene desde hace décadas una extensa red de bases militares en Medio Oriente, concebidas como nodos de proyección aérea, naval, logística e inteligencia. De acuerdo con el Consejo de Relaciones Exteriores, Washington opera instalaciones permanentes o temporales en al menos 19 puntos de la región, con entre 40.000 y 50.000 efectivos desplegados a mediados de 2025.

Ocho de esas bases son permanentes y se ubican en países clave del Golfo y su periferia: Qatar, Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Irak, Jordania y Egipto.

Estas instalaciones no solo sostienen las operaciones estadounidenses en la región, sino que además constituyen el primer anillo de exposición militar frente a Irán.

Las bases militares más relevantes

Bases militares de EE.UU en Medio Oriente- Al Jazeera

Entre los enclaves más importantes se encuentran la Base aérea Al Udeid, la mayor de Estados Unidos en Medio Oriente. Situada en Qatar, allí se aloja el cuartel general avanzado del Comando Central de Estados Unidos y cerca de 10.000 soldados, junto con decenas de aeronaves y drones. Para Irán, Al Udeid representa un objetivo estratégico.

En Baréin, la Actividad de Apoyo Naval alberga la Quinta Flota de Estados Unidos, encargada de patrullar el Golfo Pérsico, el mar Arábigo y partes del océano Índico. Su cercanía geográfica con Irán la convierte en una de las instalaciones más vulnerables ante misiles, drones o ataques navales asimétricos.

Otra pieza clave es el Campamento Arifjan, en Kuwait, principal centro logístico y de mando del Ejército estadounidense en la región. Desde allí se coordinan movimientos de tropas y suministros hacia Irak y otras zonas de conflicto.

En Emiratos Árabes Unidos, la Base aérea de Al-Dhafra cumple funciones críticas de reconocimiento e inteligencia. Alberga cazas furtivos F-22, aviones AWACS y drones, lo que la convierte en un objetivo prioritario para cualquier intento iraní de degradar la capacidad aérea estadounidense.

Más al norte, la Base aérea de Erbil, en el Kurdistán iraquí, es utilizada para operaciones en Irak y Siria y para el asesoramiento a fuerzas locales. Su ubicación la expone tanto a misiles iraníes como a ataques de milicias aliadas de Teherán.