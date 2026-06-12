Donald Trump llamó por teléfono a Pochettino antes del debut de Estados Unidos en el Mundial: qué le dijo

En las horas previas al estreno del país anfitrión, el presidente Donald Trump se comunicó con Mauricio Pochettino y le dejó un particular mensaje.

En la previa del debut de Estados Unidos en el Mundial 2026, Mauricio Pochettino recibió el respaldo más pesado de todos. Nada menos que Donald Trump levantó el teléfono para comunicarse con el entrenador argentino y transmitirle su confianza de cara al arranque del anfitrión ante Paraguay en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

La charla, difundida por la cuenta oficial del seleccionado norteamericano pocas horas antes del partido, mostró a un presidente optimista e ilusionado con la performance del equipo: destacó la carrera del ex DT de Tottenham y PSG y hasta se animó a imaginar un recorrido largo en la Copa del Mundo.

De presidente a entrenador: Trump se comunicó con Pochettino antes del debut de Estados Unidos “Solo llamaba para decirte que eres un hombre fantástico. Conozco tu trayectoria, tus éxitos y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tienen muy buenas posibilidades de llegar hasta el final”, le expresó Trump al técnico, un mensaje que rápidamente recorrió el país.

Pochettino agradeció el gesto y devolvió la cortesía con una promesa. “Vamos a hacer todo lo posible para que usted y toda la gente de este país esté orgullosa”, respondió el entrenador, que afrontará su primera experiencia mundialista.

El intercambio telefónico entre Donald Trump y Mauricio Pochettino. El intercambio telefónico entre Donald Trump y Mauricio Pochettino. Video: @USMNT Polémica: Trump se ausentó a la ceremonia inaugural y al primer partido del país anfitrión Sin embargo, la repercusión del contacto telefónico tuvo un fuerte trasfondo que se conoció horas más tarde. A pesar del respaldo público y de los buenos deseos, el máximo mandatario finalmente no asistió al estreno de su selección, que además es la principal anfitriona del certamen.