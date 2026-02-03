Las emisiones de obligaciones negociables de empresas fueron récord en 2025

El mercado de capitales argentino cerró 2025 con un volumen récord de emisiones corporativas, impulsado principalmente por las colocaciones de obligaciones negociables en dólares. Las emisiones superaron los US$ 20.250 millones medidos al dólar contado con liquidación, lo que convirtió al año pasado en el de mayor actividad al menos de la última década, según el 53° Informe Mercado de Capitales elaborado por el equipo de Deals de PwC Argentina.

El resultado representó un crecimiento superior al 50% frente a 2024, que hasta ahora había sido el año de mayor volumen, y concentró el 96% de todo lo emitido entre 2020 y 2023. El salto evidenció un cambio estructural en el financiamiento corporativo local, con un fuerte protagonismo de las emisiones en moneda dura.

Las Obligaciones Negociables en dólares bajo el Régimen General fueron el principal motor del mercado. Durante 2025 se colocaron cerca de US$16.000 millones a través de 158 emisiones, el mayor volumen y cantidad de operaciones desde 2015. El sector de Petróleo y Gas lideró ampliamente este proceso, con aproximadamente US$ 9.200 millones en emisiones de nuevo financiamiento. Dentro de ese grupo, YPF encabezó el ranking, con colocaciones por unos US$2.760 millones distribuidos en 11 ON. Al sumar las emisiones de compañías de energía eléctrica, el sector energético alcanzó un total cercano a US$10.500 millones.

Desde PwC destacaron que el récord alcanzado en 2025 se inscribe en una tendencia que podría mantenerse durante 2026. La estabilidad macroeconómica, la baja del riesgo país , el mayor acceso a los mercados internacionales y el impulso a las inversiones a través del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fueron señalados como factores clave para que las empresas, en especial las del sector energético, accedieran a financiamiento en mayores volúmenes y a tasas en descenso.

La mejora del contexto financiero fue determinante. En el último trimestre del año, el riesgo país se redujo hasta niveles cercanos a los 570 puntos básicos, desde un máximo de 1.200 puntos registrado en septiembre. Esta compresión permitió una fuerte reactivación de las colocaciones internacionales. En total, durante 2025 las empresas argentinas realizaron 24 emisiones en mercados externos por un monto estimado de US$ 9.600 millones, duplicando los valores de 2024. Las colocaciones del último trimestre se concretaron a una tasa promedio cercana al 8,3% nominal anual y a un plazo promedio de 86 meses.

En paralelo, el mercado en pesos mostró señales de recuperación hacia el cierre del año, luego de varios meses de estancamiento asociados a la volatilidad de las tasas de interés. En diciembre de 2025, la tasa promedio de colocación de ON en pesos se ubicó en torno al 33,4% TNA, con una baja de 427 puntos básicos respecto del mes anterior. En el segmento de Fideicomisos Financieros, la tasa promedio descendió a niveles cercanos al 33%, el valor más bajo de los últimos doce meses.

Durante diciembre se registraron 40 emisiones de Obligaciones Negociables por un total de $1,81 billones, el mayor volumen mensual del último año, aunque con una caída del 59% en montos nominales frente a noviembre. En el caso de los Fideicomisos Financieros, se contabilizaron 14 emisiones por $155.597 millones, con retrocesos tanto en volumen como en montos nominales en comparación con el mes previo.

El inicio de 2026 mostró un comportamiento mixto. En enero se observó una reducción en la cantidad de emisiones respecto de diciembre, en línea con el efecto estacional de las vacaciones, pero con un fuerte incremento en los montos colocados. En el segmento de ON se registraron emisiones en dólares por US$2.350 millones a través de 14 colocaciones, más del doble de lo emitido en diciembre. De ese total, cuatro licitaciones internacionales, correspondientes a YPF, Pan American Energy, Telecom y Banco Macro, concentraron US$1.925 millones.

El segmento PYME también mostró señales de reactivación, especialmente en emisiones en pesos, favorecido por la baja de tasas y por la implementación del nuevo régimen de oferta pública con autorización automática, que simplifica y agiliza el proceso de emisión para las pequeñas y medianas empresas.

De cara a 2026, las proyecciones de PwC anticipan que el mercado de capitales mantendrá niveles elevados de actividad, con un rol destacado de las emisiones en dólares, apoyadas en la estabilidad macroeconómica, la menor percepción de riesgo y el proceso de apertura de la economía. Al mismo tiempo, se espera que las tasas en pesos continúen descendiendo, lo que podría impulsar nuevas colocaciones en moneda local y ampliar las alternativas de financiamiento para el sector corporativo.