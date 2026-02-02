La Fraternidad anunció un paro general de trenes: "No aceptamos limosnas"

Este lunes, el sindicato La Fraternidad anunció la realización de un nuevo paro de trenes para el jueves 5 de febrero. Se trata de una medida de fuerza de 24 horas en reclamo por una recomposición salarial. "Los trabajadores no aceptamos limosnas", subraya el mensaje del gremio difundido en las redes sociales.

El anuncio tuvo lugar tras una nueva reunión de La Fraternidad con las autoridades de la Secretaría de Transporte que finalizó sin acuerdo salarial.

Fue el propio secretario general del gremio, Omar Maturano, quien confirmó el paro tras rechazar nuevamente una oferta del Gobierno que proponía una recomposición del 1% sobre los sueldos de enero. Según el gremio, el ofrecimiento fue considerado insuficiente en un contexto de pérdida de poder adquisitivo.

“Frente a la burda oferta para la recomposición de los salarios de los conductores de trenes por parte de Trenes Argentinos y Belgrano Cargas S.A., el Sindicato La Fraternidad ha resuelto realizar un Plan de Lucha que inicia el próximo jueves 5 de febrero con un Paro General de 24 horas”, reza el comunicado.

En consecuencia, y tal como se indica en el mismo texto, “no habrá servicios en las empresas Trenes Argentinos Pasajeros, Belgrano Cargas (Líneas: Belgrano, Urquiza y San Martín); Metrovías S.A. y Ferrovías SAC.

El reclamo de La Fraternidad

Además del reclamo salarial, el gremio denunció falta de inversión en infraestructura ferroviaria, desactualización de las maquinarias y un retiro significativo de personal en los últimos años. Según Maturano, un maquinista con diez años de antigüedad percibe actualmente un salario de 1.500.000 pesos, mientras que el gremio exige un piso salarial de al menos 2.200.000.

La discusión salarial se lleva adelante en el marco de las paritarias del sector ferroviario, donde también participan otros gremios como la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA).

Algunas empresas del sector, como FEPSA, NCA y FERROSUR, firmaron recientemente un acuerdo de incremento salarial del 18% a pagar en tres tramos, con revisión prevista para abril. No obstante, ese entendimiento no incluyó al total de los trabajadores ferroviarios, y dejó fuera a gran parte del personal representado por La Fraternidad.

En total, el gremio sostiene que los trabajadores del sector han perdido cerca del 40% del poder adquisitivo desde 2023, por lo que consideran inaceptable una recomposición del 1%, cifra que califican como inferior a la inflación mensual.