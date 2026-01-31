Anuncian un paro de trenes que puede colapsar el transporte: qué día será

Los gremios ferroviarios amenazan con un paro de trenes ante la falta de respuestas a sus demandas salariales.

Pasajeros esperan la llegada de los trenes demorados en la estación de Retiro.

El gremio La Fraternidad anunció un paro de total de trenes para el jueves 5 de febrero debido a la falta de un acuerdo salarial con el Gobierno, según informaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas.

El malestar en el sector se generó tras la última reunión paritaria, donde las empresas del sector ofrecieron una recomposición de “apenas el 1 por ciento” para los haberes de enero, una cifra que el gremio considera inaceptable frente al contexto inflacionario.

El lunes, día decisivo

Paro de trenes: qué reclaman Si bien la amenaza está sobre la mesa, la confirmación de la medida de fuerza quedó en suspenso por 48 horas. Fuentes sindicales indicaron que la realización efectiva del paro “queda supeditada a las nuevas ofertas” que los representantes gremiales esperan recibir este lunes, cuando se retomen las conversaciones con las patronales.

De no haber avances, se espera que La Fraternidad formalice la convocatoria a la huelga ese mismo lunes mediante un comunicado oficial.