Cuáles son las 3 empresas que pujan por mejorar la ruta a Las Leñas

Tres empresas nacionales presentaron sus propuestas y ofertas, interesadas en ser contratadas por Vialidad Mendoza para realizar las obras de mejoramiento para la seguridad vial en la Ruta Provincial 222, en el tramo asfaltado que se extiende desde la Ruta Nacional 40 hasta el centro de esquí Las Leñas .

Se trata de las firmas Becha, Vawa. y Cleanosol , que se presentaron a la licitación convocada por la Dirección Provincial de Vialidad el 15 de diciembre pasado.

El presupuesto previsto por la DPV es de $645.000.000 y el plazo de obra es de tres meses corrido.

Vialidad Mendoza tiene planificado con esta obra renovar la demarcación horizontal de la RP 222, es decir volver a pintar las líneas blancas continuas laterales y las centrales tanto, blancas discontinuas como doble línea amarilla. También realizar la extrusión de señales de prevención vial sobre el asfalto.

Además, el pliego de contratación prevé renovar toda la cartelería vial vertical y las escalas que se ubican sobre la banquina y son el testigo de la acumulación nívea sobre la calzada durante la temporada invernal. Por otra parte, se colocarán y recambiarán guardarrails en curvas peligrosas.

La intervención obedece a un necesario mantenimiento de una ruta eminentemente turística y de gran flujo vehicular, sobre todo en la temporada invernal.

Las empresas que participan en la licitación

Becha S.A. es una empresa argentina especializada en señalización vial (demarcación de calles, rutas y aeropuertos) y servicios relacionados con seguridad vial. Opera desde Villa Gobernador Gálvez (Santa Fe) y tiene más de 25–30 años de trayectoria señalizando en Argentina y otros países de la región.

VAWA es una empresa cordobesa dedicada también a la señalización vial y obras de seguridad vial en rutas, calles y espacios urbanos e industriales en Argentina y países limítrofes.

Cleanosol Argentina S.A.I.C.F.I. es una empresa argentina que figura registrada como entidad del sector de comercialización, industrialización y servicios (comercial-industrial-financiera e inmobiliaria), con actividades vinculadas al sector vial, como en señalización.