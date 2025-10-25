Bandana tendrá un "show bomba" en la previa a sus grandes festejos por los 25 años: lo que tenés que saber

El icónico grupo pop Bandana está de regreso para celebrar un hito trascendental en su carrera: sus 25 años de historia. La banda, que marcó a toda una generación de argentinos con su música y energía, anunció oficialmente su vuelta a los escenarios con una presentación especial que promete ser inolvidable.

Bandana celebra sus 25 años con un show único BANDANA VUELTA Bandana celebra sus 25 años de historia. @bandanaoficial El gran festejo por el cuarto de siglo de la banda está programado para el domingo 23 de noviembre. La presentación se llevará a cabo dentro del marco de L.A.T.M. +35, la propuesta creada por el DJ Tommy Muñoz, eligiendo este evento como plataforma para su show renovado.

Con Lissa Vera, Lowrdez, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha nuevamente reunidas en el escenario, el grupo ícono de los años 2000 vuelve con la promesa de revivir la complicidad y el espíritu que las transformó en un símbolo del pop nacional. El espectáculo está diseñado para combinar la nostalgia con una visión moderna de su música.

VUELTA DE BANDANA (2) La banda vuelve con sus cuatro integrantes. @bandanaoficial De acuerdo a la información brindada en exclusiva a MDZ Show por Virginia Da Cunha, este evento organizado por Tomy Muñoz se trata de una fiesta íntima donde el grupo cantará y ofrecerá coreografías icónicas de su música en un show "bomba" de unos 40 minutos para que luego comience la fiesta en manos del DJ encargado y dedicado para "los más 35".

Por otro lado, Da Cunha aseguró que se trata de "un adelanto de lo que serán los festejos del año que viene porque estamos en pleno armado de equipo y definición de fechas". Para terminar, la actual DJ reveló que está en los planes realizar una gira por el país para acercar esta gira tan esperada a sus más allegados fanáticos.