Caso Lourdes Fernández: la actitud que tomó ante la Justicia su ex Leandro García Gómez

Leandro García Gómez , el acusado por la presunta privación ilegítima de la libertad de Lourdes Fernández , una de las integrantes del grupo musical Bandana , se negó a responder preguntas ante el fiscal que investiga el caso.

Leandro García Gómez , expareja de la cantante de Bandana , que permanecía desaparecida, fue detenido durante un allanamiento en un edificio ubicado en Ravignani 2386, Palermo. A su vez, durante el procedimiento, los efectivos hallaron a la artista en condiciones “muy vulnerables”.

En las últimas horas, la mamá y dos amigas de Lourdes hablaron con los medios y brindaron nuevos detalles de la relación entre la cantante y García Gómez. En primer lugar, Mabel López Arias, mamá de Lourdes, indicó que cuando conoció al ex de su hija le pareció “encantador”.

Sin embargo, con el paso del tiempo eso cambió. En diálogo con A24, Mabel explicó que su hija, antes de conocer a García Gómez, no consumía. Al estar en pareja con él, Lourdes se volvió alcohólica y comenzó a consumir droga.

En relación a esto, Ioja y Lissa Vera, amigas de Lourdes, en diálogo con LN+, manifestaron: “Tiene un problema de alcoholismo grave”. Incluso, Ioja aseguró que Lourdes “desayuna con alcohol”.

Según trascendió, Lourdes fue hallada en estado crítico, al borde de la sobredosis. Este viernes por la madrugada, la artista fue dada de alta de dicho centro médico sin ninguna sintomatología. En estos momentos, Lourdes se encuentra contenida por dos amigas.

“Ayer fui al hospital y no me quiso ver”, expresó Mabel, quién además le pidió a su hija que “haga un tratamiento aunque sea ambulatorio”. Por último, Ioja y Lissa señalaron que Lourdes “está desconectada de la realidad”, lo cual dificulta aún más la posibilidad de que se la someta a un tratamiento.