En medio de la polémica: Lissa Vera rompió el silencio y se refirió a su supuesta salida de Bandana

El escándalo en Bandana sigue muy activo y, luego de las fuertes polémicas que se generaron días atrás, dieron a conocer que Lissa Vera decidió abandonar el grupo. Es de público conocimiento que la relación entre ella y Lourdes Fernández no es la mejor luego de la denuncia que realizó Vera contra la expareja de su compañera.

Fue Ángel de Brito quien a través de las redes sociales confirmó finalmente que Lissa decidió abandonar el histórico grupo. El conductor también aclaró que las cantantes no visitarán su programa.

Quien se expresó en redes sociales fue la propia artista y lo hizo mediante un fuerte posteo que tomó repercusión luego de la información que salió a la luz sobre su futuro en Bandana. Lo hizo en su cuenta de Instagram y despejó todas las dudas que había en los fanáticos y en el mundo de la farándula.