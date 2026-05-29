El emocionante llanto de Xuxa en el desfile de su hija Sasha Meneghel: la sorpresa que la quebró por completo

Las imágenes de Xuxa envuelta en un profundo llanto acapararon rápidamente los portales de Brasil y el mundo. La Reina de los Bajitos asistió en San Pablo al desfile de Mondepars, la marca de moda creada por su hija Sasha Meneghel , sin imaginar la fuerte sorpresa emocional que le esperaba.

Toda la colección estuvo íntegramente inspirada en Alda, madre de la conductora y abuela de la diseñadora, quien falleció en 2018 por complicaciones derivadas del Parkinson.

El momento más impactante del evento ocurrió hacia el final. Mientras sonaba la canción “Um Pequenino Grão de Areia”, se escuchó de pronto la voz real de Alda cantando la última estrofa. Al escuchar a su madre, Xuxa rompió en llanto en la primera fila, acompañada por el cantante João Lucas (marido de Sasha) y la modelo Bruna Marquezine, quienes también se mostraron visiblemente conmovidos.

"Son los dos amores de mi vida. Es tan grandioso que no hay palabras para describirlo" , logró decir Xuxa a la prensa minutos después, aún con dificultad para hablar.

El secreto detrás del emotivo audio

sasha y xuxA Sasha y Xuxa. IG @sashameneghel

Sasha, de 27 años, reveló que la incorporación de la voz de su abuela fue una sorpresa absoluta para su madre. "Logramos aislar su voz de una vieja grabación familiar y crear un arreglo que encajara con el desfile. La primera vez que la escuché lloré mucho porque hacía muchísimo tiempo que no oía su voz", explicó la diseñadora al portal Gshow.

El homenaje en la pasarela no fue casualidad. Según explicó Sasha, su pasión por el mundo de la moda proviene directamente de su abuela, a quien definió como una gran inspiración.

Alda no solo era pintora y costurera, sino que fue la verdadera mente creativa detrás de los primeros e icónicos vestuarios que llevaron a Xuxa a la fama. "Las botas blancas, las hombreras, todo era de su autoría. Siempre fue muy artística, aunque nunca fue reconocida como tal", concluyó Meneghel, quien ya adelantó que para el próximo verano lanzará la segunda parte de esta emotiva colección.