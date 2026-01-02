Facundo Pieres fue visto a los besos con una reconocida periodista tras el romance de Zaira Nara: quién es

El inicio del 2026 está marcado por un fuerte escenario para los romances más sorpresivos del año. La noticia que sacude a la farándula en las últimas horas no es solo que Facundo Pieres ha superado su ruptura con Zaira Nara , sino con quién ha decidido dar vuelta la página.

Según información exclusiva que comenzó a circular en la tarde de ayer y fue ratificada por la periodista Yanina Latorre en sus redes sociales y en el ciclo SQP (América TV), el polista y la conductora Chechu Bonelli fueron vistos "a los besos" en las playas esteñas, confirmando un vínculo que une a dos figuras recién salidas de separaciones mediáticas.

El hallazgo periodístico cobra una dimensión mayor al analizar el contexto: se trata de un verdadero "enroque" de parejas famosas. El romance surge en simultáneo con otras dos confirmaciones que entrelazan a los protagonistas.

Zaira Nara, ex de Pieres, blanqueó su relación con su colega y multimillonario Robert Strom , mientras que Darío Cvitanich, expareja de Bonelli, estaría iniciando un vínculo con la modelo Ivana Figueiras . Facundo Pieres y Chechu Bonelli cierran el círculo con este encuentro en la costa uruguaya.

"Tengo un romance en Punta. Dos famosos separados de otros famosos. Playa y chape", adelantó Latorre , antes de confirmar que los protagonistas eran el deportista y la periodista.

¿Traición a la vista?

Un detalle aportado por las fuentes del espectáculo añade una cuota de incomodidad a la relación: la cercanía previa entre los hombres de esta historia. Según trascendió, Pieres ha compartido partidos de pádel con el exmarido de Bonelli, lo que sugiere que el círculo social en el que se mueven es extremadamente estrecho.

Además, se menciona un rol clave en esta nueva configuración amorosa: Pampita y su pareja, Martín Pepa. Al parecer, el entorno de la modelo habría funcionado como celestino involuntario, dado que Pepa es amigo cercano del nuevo novio de Zaira, conectando los diferentes grupos sociales que hoy protagonizan las tapas de revistas.

El fin de la etapa Zaira y Pieres

Zaira Nara y Facundo Pieres (2).jpg La expareja tuvo un vínculo por más de tres años. Créditos: Archivo MDZ

Este nuevo capítulo llega para sepultar definitivamente las especulaciones sobre una reconciliación entre Pieres y Zaira Nara. La pareja se había separado a comienzos de 2025 tras dos años de relación. En aquel momento, fuentes cercanas indicaron que la ruptura se debió a incompatibilidad de agendas: "Él le pedía que viaje y ella no quería dejar su carrera ni a sus hijos", explicaron en el ciclo LAM (América TV).

Hoy, a un año de aquel quiebre, ambos parecen haber encontrado consuelo. Mientras Zaira apuesta a un perfil internacional junto a Strom, Pieres parece haber encontrado en Bonelli, quien atraviesa su propio duelo tras una separación escandalosa, a la compañera ideal para este verano 2026.