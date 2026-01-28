Presenta:

Los cortes de cabello que marcan tendencia este verano

Los cortes de cabello de esta temporada comparten una idea clara. Livianos, funcionales y con estilo. El verano invita a ganar frescura.

Julián Martínez

En verano, el cabello pide alivio, movimiento y forma. Las altas temperaturas, la humedad influyen en la elección del corte de cabello. Esta temporada trae opciones frescas, prácticas y con estilo. Los flequillos vuelven con fuerza. Se imponen largos, abiertos o desfilados. Nada rígido ni pesado. La idea es enmarcar el rostro sin sumar calor. Bien trabajados, dan estilo y movimiento, y se adaptan mejor a los días húmedos.

cabello 2

El cabello al estilo shag

El corte de cabello shag se afirma como uno de los favoritos del verano. Capas desiguales, volumen equilibrado y una estética relajada definen este estilo. Funciona muy bien en climas cálidos, ya que quita peso y permite que el cabello respire mejor.

El shag destaca en melenas onduladas o con movimiento. Aporta carácter y una imagen desenfadada. No exige peinados estrictos y acompaña el ritmo diario. Es ideal para quienes buscan un look con identidad y frescura.

cabello 2

El long bob

El long bob sigue firme como opción segura. Llega a la altura de los hombros o apenas más abajo. Se trabaja con capas largas y puntas livianas. Este largo resulta cómodo durante el verano y se adapta a distintas situaciones.

Entre sus ventajas, no genera sensación de calor y permite atarlo con facilidad. Mantiene una imagen prolija sin perder soltura. Es una alternativa elegida por quienes prefieren no acortar demasiado el largo del cabello.

cabello 2

El playero

El bob playero se posiciona como uno de los cortes estrella. Corto, fresco y con onda. Se lleva a la altura de la mandíbula o apenas más largo. Las líneas son suaves, con puntas descontracturadas y sin rigidez.

cabello

