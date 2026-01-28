Los cortes de cabello que marcan tendencia este verano

Los cortes de cabello de esta temporada comparten una idea clara. Livianos, funcionales y con estilo. El verano invita a ganar frescura.

cabello 2 El cabello al estilo shag El corte de cabello shag se afirma como uno de los favoritos del verano. Capas desiguales, volumen equilibrado y una estética relajada definen este estilo. Funciona muy bien en climas cálidos, ya que quita peso y permite que el cabello respire mejor.

El shag destaca en melenas onduladas o con movimiento. Aporta carácter y una imagen desenfadada. No exige peinados estrictos y acompaña el ritmo diario. Es ideal para quienes buscan un look con identidad y frescura.

cabello 2 El long bob El long bob sigue firme como opción segura. Llega a la altura de los hombros o apenas más abajo. Se trabaja con capas largas y puntas livianas. Este largo resulta cómodo durante el verano y se adapta a distintas situaciones.

Entre sus ventajas, no genera sensación de calor y permite atarlo con facilidad. Mantiene una imagen prolija sin perder soltura. Es una alternativa elegida por quienes prefieren no acortar demasiado el largo del cabello.