Los cortes de cabello que marcan tendencia este verano
Los cortes de cabello de esta temporada comparten una idea clara. Livianos, funcionales y con estilo. El verano invita a ganar frescura.
En verano, el cabello pide alivio, movimiento y forma. Las altas temperaturas, la humedad influyen en la elección del corte de cabello. Esta temporada trae opciones frescas, prácticas y con estilo. Los flequillos vuelven con fuerza. Se imponen largos, abiertos o desfilados. Nada rígido ni pesado. La idea es enmarcar el rostro sin sumar calor. Bien trabajados, dan estilo y movimiento, y se adaptan mejor a los días húmedos.
El cabello al estilo shag
El corte de cabello shag se afirma como uno de los favoritos del verano. Capas desiguales, volumen equilibrado y una estética relajada definen este estilo. Funciona muy bien en climas cálidos, ya que quita peso y permite que el cabello respire mejor.
Te Podría Interesar
El shag destaca en melenas onduladas o con movimiento. Aporta carácter y una imagen desenfadada. No exige peinados estrictos y acompaña el ritmo diario. Es ideal para quienes buscan un look con identidad y frescura.
El long bob
El long bob sigue firme como opción segura. Llega a la altura de los hombros o apenas más abajo. Se trabaja con capas largas y puntas livianas. Este largo resulta cómodo durante el verano y se adapta a distintas situaciones.
Entre sus ventajas, no genera sensación de calor y permite atarlo con facilidad. Mantiene una imagen prolija sin perder soltura. Es una alternativa elegida por quienes prefieren no acortar demasiado el largo del cabello.
El playero
El bob playero se posiciona como uno de los cortes estrella. Corto, fresco y con onda. Se lleva a la altura de la mandíbula o apenas más largo. Las líneas son suaves, con puntas descontracturadas y sin rigidez.