Combate profesional de MMA: a los 40 años, un mendocino subió a la jaula por primera vez

Juan Pablo Vallone subió a la jaula a los 40 años, con la certeza de que el tiempo no espera y con la sensación de que algunas oportunidades solo llegan una vez. “Siempre soñé con subirme a la jaula. Se me estaba escapando el tiempo y sonó el teléfono: me ofrecieron una pelea profesional. Dije que sí muy rápido”, recuerda, y en su voz se percibe esa mezcla de vértigo y satisfacción que solo sienten quienes saben que se están cumpliendo sueños de toda una vida.

Vallone no es un recién llegado. Lleva 16 años de lucha sobre su espalda, y cada caída, cada golpe, cada lesión ha sido una lección. Vendió un auto para poder viajar al campeonato del mundo y, después de atravesar frío, agotamiento y dolor, volvió con la victoria. Sabe lo que es tocar fondo, pero también lo que es levantarse. Sabe de frío en la calle y de lujo en un cinco estrellas, y se adapta con la misma dignidad.

La llegada del mendocino, Juan Pablo Vallone a la MMA Vallone firma “Fui contra un contrincante muy importante. Me encontré con un tipo tremendo, me pagaron todo, fue una locura… un sueño cumplido”, cuenta sobre su debut profesional en MMA, en un evento que superó todo lo que había imaginado. Entrenó enero y febrero con el experimentado Ema Ramponi, se preparó como nunca, y aunque la pelea no salió como él esperaba, el evento fue una experiencia única: ruedas de prensa, comentaristas, pasacalles… la dimensión del espectáculo lo dejó boquiabierto.

Hubo momentos difíciles dentro de la jaula. “En un momento el pibe estaba arriba mío pegándome y yo pensaba en mi vieja mirando la pelea. Estuvo a punto de noquearme. Chuchín es una bestia y se dedica a esto desde los 12 años. Si hubiese averiguado… no sé”, confiesa con humildad y humor. Pero hoy el miedo a perder ha quedado atrás. “Llevo 16 años luchando y ese miedo ya no lo tengo. Ahora lo estoy disfrutando mucho más que antes, y mientras más lo disfrutas, mejor te sale”.

Juan Pablo Vallone y la falta de apoyo para las artes marciales mixtas Juan Pablo Vallone 1 Su mirada trasciende la jaula. Vallone habla de la dificultad que enfrentan los jóvenes para crecer en las artes marciales mixtas: “Hoy los chicos tienen que ir a pelear a Buenos Aires por una bolsa de 50 mil o 100 mil pesos, y te empieza a desgastar. Yo tengo un luchador de 15 años y le digo al padre: si quiere futuro, se tienen que ir de acá”. Pero también reconoce que Chile, más cercano y económico, se ha convertido en un polo de crecimiento para el deporte.