Mundial 2026: el principal candidato de las casas de apuestas es una de las selecciones más odiadas

A pocos días del inicio de la Mundial 2026 , una encuesta regional reveló que la Selección argentina es considerada la principal candidata al título. Sin embargo, el estudio también expone diferencias regionales en simpatías, rivalidades, hábitos de consumo y expectativas de los fanáticos.

La Encuesta Regional de Fanáticos del Fútbol 2026, impulsada por Betsson Group y desarrollada por Netquest, relevó más de 7.000 entrevistas en cinco países sudamericanos para analizar cómo viven el fútbol los aficionados de la región. El informe aborda desde los pronósticos para el Mundial hasta las cábalas, las canciones más recordadas, el uso del VAR y la forma en que los hinchas planean seguir el torneo.

Entre los principales resultados aparece una conclusión contundente: Argentina es la selección que más encuestados consideran con posibilidades de quedarse con el campeonato. El 28% de los participantes la eligió como favorita, por delante de Brasil (22%) y Francia (14%).

Dentro del propio país, el optimismo alcanza niveles muy elevados. El 79% de los argentinos cree que el equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a consagrarse campeón del mundo y sumará una nueva estrella a su historia. La percepción sobre la pasión futbolera también favorece a la Argentina. El 49% de los consultados en toda la región la señaló como la nación que vive el fútbol con mayor intensidad. Brasil aparece en segundo lugar con el 39%, consolidando la histórica rivalidad entre ambos países también en el plano de las emociones.

Sin embargo, cuando se analiza el interés por seguir el Mundial, surge un dato llamativo. Los peruanos son quienes muestran una mayor intención de ver encuentros durante el torneo. Aunque Perú no logró clasificarse, el 61% aseguró que intentará seguir la mayor cantidad posible de partidos. Argentina ocupa el segundo lugar con el 54%, seguida por Chile con el 49% y Brasil con el 45%.

Rivalidades históricas y simpatías regionales

La investigación también profundizó en las rivalidades futbolísticas. Argentina aparece como el principal adversario deportivo para los hinchas de Brasil, Chile y Colombia. Del lado argentino, Brasil lidera el ranking de rivalidades, seguido por Francia y Alemania.

Las diferencias generacionales también quedaron reflejadas en las respuestas. Entre los argentinos mayores de 55 años aparecen con mayor frecuencia Alemania y España como rivales históricos. En cambio, entre los jóvenes de entre 18 y 34 años predominan Brasil y Francia, influenciados por enfrentamientos más recientes.

Respecto de las simpatías regionales, el informe muestra comportamientos diversos. Entre los peruanos, el 46,3% afirmó que alentará a Argentina durante el Mundial. En Chile, la preferencia se inclina mayoritariamente hacia Brasil, seleccionado por el 35,1% de los encuestados.

En Argentina, Uruguay aparece como el país que genera mayor simpatía una vez excluida la propia Selección. En Brasil, por su parte, Argentina encabeza las preferencias como selección latinoamericana alternativa, superando a México y Colombia.

La Selección por encima de los clubes

Otro de los datos destacados del estudio está relacionado con la valoración de los logros deportivos. El 81% de los encuestados en la región afirmó que preferiría celebrar un título mundial de su selección antes que una conquista internacional de su club.

En Argentina, ese porcentaje alcanza el 82%. Además, la tendencia es más marcada entre las mujeres, donde nueve de cada diez consultadas priorizan un campeonato de la Selección nacional. Entre los hombres, el porcentaje desciende al 73%. Las formas de vivir los partidos también fueron parte del relevamiento. Entre los argentinos persisten algunas costumbres tradicionales, como utilizar siempre la misma camiseta, tomar mate durante los encuentros o mantener una ubicación específica cuando el resultado es favorable.

El Mundial como evento social y cultural

El living continúa siendo el principal escenario para disfrutar de los partidos. El 66% de los argentinos planea seguir los encuentros junto a su familia, mientras que otro 32% lo hará acompañado por amigos. La pasión mundialista también impacta en la rutina laboral. Seis de cada diez encuestados en la región reconocieron que probablemente seguirán partidos durante su horario de trabajo, una señal del alcance que tiene el torneo en la vida cotidiana.

La música ocupa un lugar especial dentro de la memoria colectiva de los fanáticos. A nivel regional, “Waka Waka”, interpretada por Shakira, fue elegida como la canción más representativa de los Mundiales. Sin embargo, en Argentina el liderazgo corresponde ampliamente a “Un'estate italiana”, himno oficial de Italia 1990, que obtuvo más de la mitad de las preferencias.

El estudio detectó nuevamente diferencias generacionales. Mientras los mayores de 35 años se inclinan claramente por la canción de Italia 1990, entre los más jóvenes gana terreno “Waka Waka”, reflejando la construcción de nuevas referencias culturales asociadas a las Copas del Mundo.

VAR, espectáculos y recuerdos imborrables

La posibilidad de incorporar grandes shows musicales durante el entretiempo, inspirados en el formato del Super Bowl, genera opiniones divididas. Aun así, el 61% de los encuestados se mostró dispuesto a aceptar la propuesta, mientras que un 16% manifestó un rechazo categórico.

En cuanto al VAR, la valoración general resulta positiva. Los argentinos consideran que la tecnología contribuye a mejorar la justicia deportiva y aumenta la confianza en las decisiones arbitrales, aunque reconocen que puede afectar la intensidad emocional de algunas jugadas. Por otra parte, la mayoría de los fanáticos no plantea eliminar la herramienta, sino perfeccionarla. El 83% reclama decisiones más rápidas y el 81% apoya sanciones más severas para las simulaciones y las pérdidas deliberadas de tiempo.

Finalmente, la encuesta exploró los recuerdos futbolísticos más significativos. En Argentina, la consagración en Qatar 2022 fue elegida como el momento más importante por el 31% de los consultados. En Perú sobresale la clasificación al Mundial de Rusia 2018, mientras que en Chile predominan los recuerdos de las Copas América ganadas ante Argentina. En Brasil, los títulos mundiales conviven en la memoria colectiva con la derrota por 7 a 1 frente a Alemania en 2014.

Con el inicio de una nueva Copa del Mundo cada vez más cerca, la ilusión vuelve a instalarse entre los fanáticos de toda la región. El estudio refleja que, más allá de las diferencias entre países, generaciones y preferencias, el fútbol continúa ocupando un lugar central en la identidad y las emociones de millones de personas.