Cuti Romero dejaría Tottenham a mitad de año: los clubes que lo siguen de cerca

El ciclo de Cristian Romero en Tottenham estaría acercándose a su tramo final. Aunque el defensor argentino renovó su contrato hace apenas unos meses, todo indica que su continuidad en el club londinense más allá de mitad de año está lejos de ser segura.

Con 27 años y consolidado en la élite del fútbol europeo, el central considera que puede ser el momento de afrontar un nuevo desafío.

Desde su llegada a Inglaterra, Romero se convirtió en una pieza fundamental de la defensa de los Spurs. Su firmeza en la marca, el juego aéreo y su personalidad competitiva lo llevaron a ganarse rápidamente un lugar como líder dentro del plantel, hasta convertirse en capitán del equipo.

En ese recorrido acumuló más de 150 partidos y fue protagonista de uno de los momentos más recordados del club en los últimos años: la conquista de la UEFA Europa League, título que permitió cortar una prolongada sequía en el ámbito internacional.

Más allá de su peso dentro del equipo, el presente deportivo del club no atraviesa su mejor etapa . Tottenham se encuentra en la parte baja de la tabla de la Premier League y pelea por alejarse de los puestos comprometidos con el descenso.

Ese escenario, sumado a algunos desacuerdos con la dirigencia, habría reforzado la idea del defensor de buscar nuevos horizontes. Incluso en el último mercado de pases su salida estuvo muy cerca de concretarse: el Atlético de Madrid avanzó con interés concreto, aunque finalmente el traspaso no se concretó.

Lejos de afectar su rendimiento, el zaguero firmó una de sus temporadas más completas. Además de su habitual solidez defensiva, también aportó en ataque con seis goles y cuatro asistencias en 29 partidos, cifras poco habituales para un jugador de su posición.

cristian romero Cuti Romero dejaría Tottenham tras el Mundial. Instagram @cutiromero2

Interés de Europa y ofertas millonarias

Con la posibilidad de una salida en el horizonte, varios clubes importantes comenzaron a moverse para conocer las condiciones de un eventual traspaso. El Atlético de Madrid vuelve a aparecer como uno de los candidatos más firmes, con el aval del entrenador Diego Simeone, quien lo considera una pieza ideal para reforzar su defensa.

Pero el conjunto español no sería el único interesado. Informes de la prensa europea también señalan que el Real Madrid sigue atentamente su situación y podría presentar una oferta cercana a los 100 millones de euros, una cifra superior a la valuación que Tottenham tendría en mente para negociar su salida.

A ese escenario se suma el poder económico de algunos clubes de Arabia Saudita, que también estarían dispuestos a realizar una propuesta millonaria para seducir al campeón del mundo.

Por ahora, Romero mantiene el foco en el cierre de temporada con Tottenham, con la misión de ayudar al equipo a mejorar su posición en la liga inglesa. Luego, tras su participación con la Selección argentina de fútbol en el próximo Mundial, su futuro podría definirse definitivamente en el mercado de pases europeo.