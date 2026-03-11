La UEFA investiga a dos figuras del Bayern Múnich: el antecedente que los complica

La goleada del Bayern Múnich ante Atalanta por los octavos de final de la UEFA Champions League parecía haber dejado la serie prácticamente definida. El 6-1 conseguido en Bérgamo colocó al conjunto alemán con un pie en los cuartos de final, pero una situación ocurrida sobre el final del encuentro generó polémica.

Tras el partido, la UEFA decidió iniciar una investigación sobre Joshua Kimmich y Michael Olise . Ambos futbolistas recibieron tarjetas amarillas cuando el marcador ya era ampliamente favorable para el Bayern.

Las amonestaciones llegaron en acciones vinculadas a demoras en la reanudación del juego y provocaron que ambos alcanzaran el límite disciplinario, por lo que no podrán disputar el partido de vuelta de la serie.

Las sospechas surgieron porque las tarjetas aparecieron cuando el resultado ya estaba prácticamente definido. En ese contexto, algunos interpretaron que los jugadores podrían haber buscado la sanción para comenzar los cuartos de final sin riesgo de suspensión.

Consultado por esa situación tras el encuentro, Kimmich negó que su conducta haya tenido esa intención. “Me tardé en dar el pase porque no quería apurarme a pasarla, estaban presionando alto”, explicó el mediocampista alemán.

Mientras avanza el proceso disciplinario, la UEFA analizará las imágenes y el informe arbitral para determinar si existió o no una acción deliberada para provocar la tarjeta.

El antecedente que preocupa al Bayern Múnich

En el Bayern saben que el caso podría tener consecuencias más severas si el organismo considera que hubo intención. El reglamento permite aplicar sanciones adicionales cuando se detecta una conducta antideportiva.

Un episodio recordado ocurrió en la Champions 2018/19 con Sergio Ramos, entonces capitán del Real Madrid. El defensor fue castigado con dos partidos de suspensión después de que la UEFA interpretara que había buscado deliberadamente una tarjeta amarilla en un duelo frente al Ajax.

Por ese motivo, aunque Kimmich y Olise ya saben que no estarán en el partido de vuelta, en el Bayern existe preocupación por una posible sanción adicional que podría dejarlos fuera también de una eventual serie de cuartos de final.

Mientras tanto, el equipo dirigido por Vincent Kompany espera la resolución del organismo europeo, que deberá determinar si las amarillas fueron parte del desarrollo normal del juego o si hubo una intención de manipular la situación disciplinaria.