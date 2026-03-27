La tremenda frase de Gennaro Gattuso, DT de Italia, sobre la "final" ante Bosnia de visitante, por un lugar en el Mundial 2026

Gennaro Gattuso analizó el triunfo sobre Irlanda del Norte y dejó una llamativa frase pensando en el choque frente a Bosnia por un boleto a la cita mundialista.

Italia está a un paso de volver a disputar la Copa del Mundo tras quedarse afuera en las últimas dos ediciones. El combinado dirigido por Gennaro Gattuso se impuso por 2-0 ante Irlanda del Norte con goles de Tonali y Kean, y avanzó a las finales del repechaje europeo donde se verá las caras con Bosnia en Zarajevo por el boleto al Grupo B del Mundial 2026.

Italia vs Irlanda del Norte Repechaje Mundial 2026 Italia está a un partido de volver a jugar una Copa del Mundo. EFE En un partido con mucho sufrimiento, la Azzurra se impuso en Bérgamo y así lo manifestó el entrenador en conferencia de prensa, quien aseguró que no servirá de nada este triunfo si no consiguen la clasificación el próximo martes: “Necesitamos recuperar energía, no tenemos que inventar nada y recuperarnos lo mejor que podamos. Hemos dado un pequeño paso, ahora tenemos que escalar el Everest. Estamos jugando mucho. Hoy todos estábamos nerviosos, incluso yo, Buffon y el presidente (Gabriele Gravina)", lanzó.

Gennaro Gattuso y una tremenda frase pensando en el choque con Bosnia "El objetivo con el que todos soñamos, tanto yo como mis jugadores. Sabemos que tenemos que salir y lograr esta hazaña. Ahora vamos a jugar esta final, nos recuperaremos bien y sabemos que será difícil, pero ya lo sabíamos de antemano, incluso hoy lo fue. Será difícil fuera de casa, pero los demás sienten la tensión que sentimos nosotros también”, continuó el DT italiano en conferencia de prensa.

Por otro lado, Gattuso palpitó lo que será la gran “final” contra Bosnia en Zarajevo que definirá cuál de las dos selecciones se meterá en el Mundial 2026: "Por ahora, disfrutaremos de esto, pero a partir de mañana, empezaremos a pensar en el martes y en lo que tenemos que hacer. Necesitábamos esta victoria para sacudirnos la negatividad y los malos pensamientos. Bosnia tiene jugadores experimentados, encontraremos un estadio cálido. Juegan 4-4-2, jugadores experimentados, es un equipo con muchos jugadores experimentados. Necesitamos recuperar energía, no tenemos que inventar nada más que recuperarnos lo más rápido posible", sentenció.