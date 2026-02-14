El preocupante análisis del DT de San Lorenzo por el flojo presente del equipo tras el 0-0 ante Unión: "Me siento en deuda"

Damián Ayude analizó el empate de San Lorenzo frente al Tatengue y aseguró que deben mejorar el nivel futbolístico de cara a los próximos partidos.

Luego de la dolorosa derrota en el clásico frente a Huracán, San Lorenzo viajó a Santa Fe con la obligación de sumar de a tres y dar vuelta la página. Sin embargo, el equipo dirigido por Damián Ayude fue ampliamente superado por Unión y de no ser por Orlando Gill, quien mantuvo el 0-0 durante los 90 minutos, hubieran sumado su segunda derrota al hilo.

Tras el final del partido, el entrenador del conjunto azulgrana habló en conferencia de prensa y se mostró disconforme con el presente del equipo. Además, aseguró que la caída frente al Globo en Parque Patricios afectó demasiado al plantel: "El clásico nos golpeó mucho, teníamos otra ilusión. La semana fue muy dolorosa para todos”, comenzó.

El contundente análisis de Damián Ayude tras el empate de San Lorenzo ante Unión En cuanto al partido frente al Tatengue, Ayude fue contundente: "Me siento en deuda con el juego. Nos gustaría jugar mejor y tener más situaciones. Por momentos fuimos superados. Ellos tuvieron mas situaciones de gol y nosotros una muy clara que pudo cambiar el desarrollo del partido", lanzó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GambetaLP/status/2022672015547662589&partner=&hide_thread=false [#SanLorenzo] Damián Ayude, entrenador del "Ciclón"



"Sabemos que estamos en deuda en el juego y en la creación. Era importante sumar, venimos de una semana dolorosa".



"Nos gustaría jugar mejor, pero sumar es importante para jugar los dos partidos de local con más ánimo".… pic.twitter.com/EyNenC1Yik — Gambeta (@GambetaLP) February 14, 2026 A su vez, también destacó los puntos débiles que San Lorenzo debe mejorar de cara al futuro: "Tenemos un plantel muy joven que en momentos de desesperación acelera el avance y da la sensación de que no se corre bien", explicó.