La dura sanción de San Lorenzo a Néstor Ortigoza por la denuncia por violencia de género de su ex mujer. Foto: @ortigoza20

La vida institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo de alto impacto. Néstor Ortigoza fue suspendido por el término de un año como socio de la entidad azulgrana, en una resolución adoptada por unanimidad por el Tribunal de Ética y Disciplina, encabezado por Leandro Chizzini. La sanción rige de inmediato y marca un fuerte posicionamiento institucional puertas adentro.

La contundente sanción de San Lorenzo a Néstor Ortigoza por la denuncia por violencia de género de su ex mujer La medida implica que el exmediocampista, campeón de la Copa Libertadores 2014 y referente en su etapa como futbolista, no podrá ejercer derechos políticos dentro del club durante los próximos doce meses. Entre las restricciones se incluyen la imposibilidad de votar en asambleas y de participar activamente en la vida institucional, un aspecto clave en la estructura dirigencial del Ciclón.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RomanKotler/status/2022389591391572187&partner=&hide_thread=false NESTOR ORTIGOZA FUE SUSPENDIDO POR 1 AÑO COMO SOCIO DE #SANLORENZO.



El Tribunal de Ética y Disciplina lo encontró responsable de la comisión de las faltas tipificadas en el art. 35 inc. 3 letras d) y h) del estatuto:



d) Condena por autoridad competente o mala conducta… pic.twitter.com/5CdsODBKo2 — Román (@RomanKotler) February 13, 2026 El alcance de la sanción también impacta en cuestiones cotidianas para cualquier asociado. Ortigoza no podrá adquirir una platea en su condición de socio ni ingresar al estadio Pedro Bidegain para presenciar los partidos de San Lorenzo desde ese lugar. La decisión, por lo tanto, no solo tiene peso simbólico, sino también consecuencias concretas.

Desde el Tribunal argumentaron que la determinación se apoya en el artículo 35 del estatuto social, que contempla sanciones ante casos de “mala conducta notoria” que generen perjuicio a la institución. Ese encuadre normativo fue el sustento legal para avanzar con la suspensión. Además, se dispone una sanción por "cualquier acción u omisión del socio contraria a la ley, al estatuto y a los acuerdos de la Asamblea o Comisión Directiva, que tenga gran trascendencia pública (se considera que hay trascendencia cuando la acción se difunde en medios, excede el ámbito interno y llega a conocimiento general)".

La resolución del Tribunal de Ética tiene su origen en un episodio que tomó estado público en septiembre de 2024. En aquel momento se viralizaron videos en los que se observa a Néstor Ortigoza agrediendo a su expareja, Lucía Cassiaue, en un hecho encuadrado como violencia de género. La difusión masiva de esas imágenes generó un fuerte repudio social y colocó el caso en el centro de la agenda mediática y deportiva.