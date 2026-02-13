Fluminense no se rinde y mejoró su oferta por Alexis Cuello: la respuesta de San Lorenzo

Fluminense intensificó la negociación por el delantero Alexis Cuello y presentó una nueva oferta formal a San Lorenzo menos de 24 horas después del primer acercamiento.

El club brasileño elevó la propuesta a 5 millones de dólares por el 80 por ciento de los derechos económicos del delantero, una cifra que lo acerca a las pretensiones del “Ciclón”.

San Lorenzo posee el 60 por ciento del pase, mientras que el 40 por ciento restante pertence a Almagro, equipo de la Primera Nacional, por lo que cualquier acuerdo deberá contemplar a ambas instituciones. La respuesta oficial desde Boedo fue contundente: rechazada.

La cláusula de rescisión de Cuello está fijada en 6 millones de dólares y funciona como referencia en la negociación. Fluminense avanza con decisión y espera una definición en los próximos días para cerrar la incorporación del atacante.

#SanLorenzo rechazó la segunda oferta de #Fluminense por Alexis Cuello. La misma era de US$5M por el 80% del pase. Los clubes continuarán negociando en el día de hoy. pic.twitter.com/W40ymq9aUj

Hace unas horas, Fluminense había presentado una oferta de 4 millones de dólares brutos por el 100 por ciento , cifra que en San Lorenzo consideraron insuficiente por las formas de pago y el número ofertado. Tras el rechazo del club azulgrana, desde Brasil aseguraron que se trató de un primer movimiento y que volverían a la carga en las próximas horas con un ofrecimiento superador.

Sin embargo, en Boedo tenían muy clara la postura: la propuesta debía ser cercana a los 6 millones de dólares para sentarse a negociar por el goleador del equipo.

Alexis Cuello, la gran figura de San Lorenzo en lo que va del 2026

El ex Almagro figura como la tercera opción para reforzar la delantera del club dirigido por Luis Zubeldía, aunque los dirigentes cariocas son los que optaron avanzar con más fuerza por los servicios del delantero por el presente que vive en el fútbol argentino.

Con dedicatoria a Jehová. Alexis Cuello fue el goleador y el gran héroe de la tarde en el Nuevo Gasómetro. Foto: FotoBaires Alexis Cuello, el mejor futbolista de San Lorenzo en el inicio del Apertura FotoBaires

Dentro del círculo íntimo del cuerpo técnico de San Lorenzo, la noticia no cayó bien. Damián Ayude no quiere que se vaya Cuello ya que lo considera pieza fundamental dentro del once titular. En lo que va del 2026, el nueve del “Ciclón” convirtió dos goles y dio dos asistencias siendo el jugador con más goles y asistencias del equipo en lo que va del certamen.

Fuente: NA