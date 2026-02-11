La importante decisión del presidente de San Lorenzo tras la derrota ante Huracán en el clásico

El presidente de San Lorenzo habló con el plantel, reconoció el golpe y admitió que harán un último intento por reforzar el equipo.

El presidente transitorio de San Lorenzo confirmó que el club tomó una decisión con respecto al futuro de Alexis Cuello.

San Lorenzo intenta dar vuelta la página tras la dura derrota ante Huracán en el clásico y ya empezó a tomar decisiones fuertes. Este martes, el presidente Sergio Costantino visitó al plantel para una charla directa que incluyó al cuerpo técnico y dejó definiciones importantes sobre el futuro inmediato.

A la salida del encuentro, el dirigente habló con la prensa y no ocultó el impacto del resultado. “Fue muy duro y doloroso”, reconoció, antes de remarcar la necesidad de sostener el trabajo en conjunto. “Hay que estar con mucha templanza, trabajando con el cuerpo técnico, los jugadores, los dirigentes y los socios”, agregó.

Costantino explicó que la reunión sirvió para analizar el momento futbolístico y buscar soluciones. “Fue una charla más allá de la preocupación para ver cómo se empiezan a mejorar las cosas, no solamente con el plantel sino también con el director técnico”, detalló.

La frase de Costantino que reabre el mercado de pases en San Lorenzo Sergio Constantino dijo que San Loreno irá por un 9 Sergio Constantino dijo que San Loreno irá por un 9 TyC Sports Pero la frase más fuerte llegó sobre el cierre, cuando confirmó que el club volverá a moverse en el mercado. “Estamos en un punto y aparte y viendo si se puede remontar algo. ¿Hay algo? Sí, vamos a ver”, lanzó. Y ante la consulta puntual por un delantero, respondió sin rodeos: “Sí, gracias”.

La posibilidad está abierta porque San Lorenzo aún cuenta con un cupo para incorporar. Las ventas de Elías Báez, transferido a Atlanta United, y Jeremías James, a Magallanes de Chile, se concretaron después del cierre del libro de pases local, el 27 de enero, lo que habilita una nueva incorporación hasta marzo.