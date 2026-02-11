Revelan la pregunta al hueso de Riquelme a los jugadores de Boca en el cara a cara post Vélez
El día después de un lunes súper movido en Boca, se conocieron detalles de la cumbre de Riquelme con los referentes.
No es la primera vez que Juan Román Riquelme se mete en el vestuario, pero cada vez que sucede hay algo de extraordinario. Esta vez no fue la excepción. El presidente de Boca bajó a hablar cara a cara con los jugadores después de la derrota ante Vélez en Liniers, en una charla que expuso el malestar por el rendimiento y encendió luces de alerta en el Mundo Boca.
Según reveló Olé, la reunión se dio en medio de un lunes agitado, atravesado también por la polémica sobre el entrenamiento. Puertas adentro circulan dos versiones: una indica que fue una decisión directa de Riquelme, mientras que la más fuerte sostiene que la iniciativa habría surgido de Leandro Paredes, transmitida a Marcelo Delgado y luego aceptada por el presidente. En ningún caso se habló de una orden unilateral.
Te Podría Interesar
La frase de Juan Román Riquelme que sacudió al vestuario de Boca
En ese contexto, Román apuntó principalmente a los referentes: Paredes, Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Ander Herrera. Primero hubo un breve monólogo, más orientado a entender qué pasó que a marcarles la cancha. Y entonces llegó la frase que impactó: “¿Qué está pasando?”. “Yo confío en ustedes, pero no puede pasar un partido como el de ayer”, agregó, visiblemente molesto por una actuación en la que el equipo estuvo lejos de competir.
Recién después se abrió un intercambio con los futbolistas. Riquelme también marcó el bajo nivel fuera de la Bombonera, una diferencia de rendimiento que no considera aceptable. Su intervención dejó en claro su preocupación por la falta de evolución del equipo en un año clave, con la Copa Libertadores como gran objetivo.
Claudio Úbeda, bajo la lupa en la previa del domingo
No es la primera vez que el presidente rompe el protocolo en momentos delicados. Ya lo había hecho en ciclos anteriores, con Diego Martínez, Sebastián Battaglia, Hugo Ibarra y Jorge Almirón, siempre en medio de crisis futbolísticas. Por eso, esta nueva aparición fue leída internamente como una señal de alarma.
En paralelo, la charla también dejó a Claudio Úbeda en una situación incómoda. El DT no participó activamente del encuentro y su continuidad dependerá en gran parte de los próximos resultados. Los jugadores no suelen inmolarse por los entrenadores, y menos cuando perciben debilidad en el cargo. Este domingo, en la Bombonera, se jugará una parte importante de su futuro.