La lapidaria respuesta de Sebastián Battaglia sobre si volvería a dirigir Boca con Riquelme de presidente

Sebastián Battaglia es sinónimo de la época más gloriosa de Boca Juniors. Como jugador, se convirtió en una verdadera institución y ostenta el palmarés más opulento de la historia del club. Como DT, sin embargo, pese a ganar 2 títulos, su ciclo no fue tan exitoso y terminó marchándose por la puerta de atrás y en malos términos.

La relación entre el exmediocampista y la dirigencia quedó enrarecida. Y si bien en alguna oportunidad aseguró que le gustaría volver a estar a cargo del primer equipo del Xeneize, este martes cambió de opinión cuando le preguntaron si regresaría mientras Juan Román Riquelme siga siendo presidente, a lo que respondió con un contundente "no".

Sebastián Battaglia dijo que no volvería a dirigir a Boca con Riquelme de presidente Sebastián Battaglia dijo que no volvería a dirigir a Boca con Riquelme de presidente "Sí volvería a estar desde otro lugar dentro del club, pero no como entrenador", aclaró igualmente en diálogo con Picado TV. Además, adelantó que puede llegar a tomar un cargo en la institución, aunque no dio demasiados detalles al respecto: "No quiero adelantar la propuesta que tengo porque queda mucho tiempo".

En cuanto a su vínculo con Román, dejó en claro que no está peleado, pero sí que las cosas se enfriaron entre ellos: "No volví a hablar con él. Solo fui a su despedida porque me pareció correcto ir. Por respeto, porque estuvo en la mía cuando yo lo invité. Uno tiene que separar las cosas", sostuvo.

Sebastián Battaglia analizó el presente futbolístico de Boca Por otro lado, Battaglia analizó el presente del cuadro de la Ribera: "La irregularidad que tiene Boca en este último tiempo, no llega a ser un equipo estable o que transmita seguridad. Si bien en los partidos de local termina triunfando por lo que significa jugar en la Bombonera, la irregularidad hace que todo entre en duda, que se empiecen a plantear un montón de situaciones", apuntó.