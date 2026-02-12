Atento, San Lorenzo: Fluminense viene a la carga por una de sus figuras y presentó una oferta formal

El elenco de Río de Janeiro le envió una oferta jugosa a San Lorenzo por una de las estrellas del equipo de Damián Ayude.

Fluminense presentó una jugosa oferta por una de las figuras del San Lorenzo de Ayude.

El interés desde el exterior volvió a poner a San Lorenzo en el centro de la escena. Fluminense avanzó con una oferta concreta por Alexis Cuello, aunque la respuesta desde Boedo fue contundente: el monto propuesto resulta insuficiente y las condiciones de pago no terminan de conformar a la dirigencia azulgrana.

Fluminense le envió una oferta a San Lorenzo por Alexis Cuello Desde Brasil señalan que se trata del primer paso de una negociación, pero en el Ciclón mantienen una postura firme y el panorama comienza a ganar temperatura. La propuesta inicial del conjunto carioca fue de cuatro millones de dólares brutos por la totalidad de la ficha del delantero, una cifra que en el Ciclón consideraron lejana a sus expectativas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CLMerlo/status/2021913985608757691&partner=&hide_thread=false Fluminense negocia el fichaje de Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo. https://t.co/ATKnZ3n0MK pic.twitter.com/7s7373e7yR — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 12, 2026 Si bien desde el entorno del Fluminense deslizaron que podría haber una mejora en el corto plazo, en Boedo dejaron en claro que cualquier negociación formal requerirá un ofrecimiento superior, aunque sin cerrar la puerta a una eventual transferencia si las condiciones se ajustan a sus pretensiones.

El avance por Cuello responde a una decisión dirigencial. Aunque el entrenador Luis Zubeldía había elaborado una lista con distintas alternativas ofensivas, el ex Almagro figuraba inicialmente como una opción secundaria. Sin embargo, el convencimiento de la cúpula dirigencial sobre el presente y el potencial del atacante aceleró las gestiones y derivó en la presentación de la primera oferta oficial.

Alexis Cuello, un jugador fundamental en San Lorenzo Puertas adentro, la situación no pasa desapercibida. El entrenador Damián Ayude lo considera una pieza fundamental dentro de su estructura y no tiene intenciones de perderlo en este tramo de la temporada. Su rendimiento respalda esa postura: en apenas cuatro presentaciones en el Torneo Apertura 2026, el delantero acumula dos goles y dos asistencias, números que lo posicionan como el futbolista con mayor incidencia directa en el marcador dentro del equipo.