¡Bombazo! Huracán fichó a un volante extranjero que jugó en San Lorenzo y otros 2 grandes del fútbol argentino

Tras la victoria en el clásico, Huracán se reforzó con un futbolista de renombre que años atrás había vestido la camiseta de San Lorenzo.

Huracán transita una gran semana tras obtener su primera victoria en el Torneo Apertura, que fue nada menos que como local y en el clásico contra San Lorenzo. Esto le permite al equipo de Diego Martínez respirar tranquilo tras un arranque complicado. Y para redondear la alegría, este jueves logró cerrar un fichaje de jerarquía.

Si bien el mercado de pases argentino ya cerró, el Globo tenía una plaza libre por la venta de Leonel Pérez a Gremio en los últimos días. La dirigencia no perdió el tiempo y logró concretar la llegada en condición de libre de un volante extranjero de renombre que supo jugar nada menos que en el Ciclón y en otro dos grandes del fútbol argentino.

Huracán fichó a Óscar Romero, ex San Lorenzo, Boca y Racing Oscar Romero San Lorenzo Óscar Romero vistió la camiseta de San Lorenzo entre 2019 y 2021. @SanLorenzo Se trata de Óscar Romero, que se encontraba sin club tras finalizar su vínculo con el Inter de Porto Alegre a finales de 2025. El paraguayo viene de tener una floja temporada, en la que sufrió varias lesiones, no mostró su mejor nivel y disputó apenas 20 partidos en todo el año, en los que marcó 1 solo gol y dio 2 asistencias.

A pesar de todo, se sabe que el mediocampista ofensivo de 33 años tiene un gran talento, el cual supo demostrar en varios de los clubes más importantes del continente. Entre ellos, se encuentran 3 de los 5 grandes de Argentina: Racing, en el cual jugó entre 2015 y 2016; San Lorenzo, donde estuvo de 2019 a 2021; y Boca, en el que tuvo un discreto paso entre 2022 y 2023 y en el que hoy está defendiendo la camiseta azul y oro su hermano gemelo Ángel.