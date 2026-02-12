¡Bombazo! Tras el impasse de Boca, Paranaense volvió a la carga y dispuesto a comprar a Edwuin Cetré

Pese a su frustrado pase hace semanas, el club brasileño se comunicó con Estudiantes para renegociar las condiciones por el colombiano. ¿Se lo arrebata a Boca?

La novela por Edwuin Cetré sumó un nuevo capítulo que no deja de sorprender. A horas de que Boca pusiera el freno de mano por motivos médicos, Athletico Paranaense se comunicó nuevamente con Estudiantes para retomar las charlas y renegociar la llegada del extremo colombiano.

Athletico Paranaense, otra vez a la carga por Edwuin Cetré La noticia es muy llamativa por lo ocurrido hace pocas semanas. Es que el club brasileño había descartado el arribo del jugador de 28 años cuando ya tenía un acuerdo total para comprar la totalidad de su pase en US$ 6.000.0000 (la mitad del Pincha y la otra mitad del DIM). Sin embargo, el traspaso quedó descartado por el mismo motivo que frenó su incorporación al Xeneize: los inconvenientes físicos en su rodilla derecha (en 2018 fue operado de los meniscos).

Incluso, Cetré ya había viajado a Brasil para sumarse a su nuevo equipo, aunque luego el pase se cayó y debió regresar a La Plata. A raíz de eso, Estudiantes publicó un comunicado explicando que el arreglo se había frustrado por "divergencias de último momento entre ambas instituciones".

El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, simpatizantes y público en general, que se ha dado por cancelada la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense de Brasil.



A pesar de los avances previos, la operación ha quedado sin… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) February 1, 2026 Si bien la vieja lesión no afecta su actualidad deportiva, primero Paranaense y luego Boca se echaron para atrás y ahora son ambos los que quieren renegociar las condiciones con el Pincha.

Las ofertas que tiene Estudiantes sobre la mesa: los brasileños tomaron la delantera Al momento, el club de la Ribera, que antes iba a comprar el 100%, ofrece un préstamo con opción de compra, contemplando el riesgo supeditado a la operación de Cetré. El tema es que esa operación no convence para nada a la dirigencia encabezada por Juan Sebastián Verón, que ya está molesta por esta situación. Por el lado de los brasileños, el nuevo plan es comprar un alto porcentaje de su pase y completar el resto en objetivos.